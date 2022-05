KOF The Ultimate History : les précommandes pour l'artbook sonore sont ouvertes, un trailer pour fêter ça

Le player Dailymotion est en train de se charger...

Rappelez-vous, il y a 3 semaines , Bitmap Books nous faisait savoir que son artbook dédié à la saga The King of Fighters allait sortir prochainement. Baptisé THE KING OF FIGHTERS : The Ultimate History, l'ouvrage reprend le principe de ce qui avait été fait avec Metal Slug : A Visual History en 2017 avec son fourreau cartonné sonore, disponible en version très limitée dans son édition All-Stars. Au-delà de l'aspect collectionneur, cet ouvrage est aussi une belle façon de célébrer la longévité incroyable de ce jeu de baston né en 1994 après que SNK ait eu l'idée de faire un cross-over entre ses meilleures licences et personnages de l'ère NeoGeo. Résultat, un jeu de baston qui se joue en équipe de 3 et qui s'est forgé une solide réputation au fil des années, pour même devenir une référence de la technicité en matière de combos. Pour nous annoncer l'ouverture des précommandes de cet artbook d'ores et déjà culte, Bitmap Books nous propose un nouveau trailer pour nous mettre en appétit.Trailer Dailymotion