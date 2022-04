KOF Ultimate History : Bitmap va sortir une encyclopédie déjà culte et collector du jeu de baston de SNK

Masaaki Kukino, Masanori Kuwasashi, Toyohisa Tanabe, Shinichi Shimizu, Hideki Asanaka et bien sûr Eisuke Ogura

Spécialisé dans les ouvrages encyclopédiques de jeux vidéo depuis quelques années maintenant, Bitmap Books s'est réellement fait connaître des collectionneurs grâce à ses deux partenariats avec SNK. La première fois en 2017 avec NEOGEO : A Visual History et la deuxième fois en 2019 avec Metal Slug : A Visual History. Deux artbooks grand format de plus de 400 pages chacun et qui se sont distingués par leur qualité et leur finition irréprochables et exemplaires. Face à ce succès d'estime, et même populaire (puisque les deux ouvrages sont régulièrement sold out), les deux sociétés ont décidé de collaborer à nouveau ensemble pour porter l'histoire de The King of Fighters depuis ses débuts en 1994 jusqu'à ses récentes aventures cette année avec KOF XV. A l'instar des autres bouquins, THE KING OF FIGHTERS : The Ultimate History va permettre de contempler des centaines d'illustrations et d'artworks de chacun des épisodes qui ont ponctué la vie de la NeoGeo et des consoles qui ont pris le flambeau. En plus d'images mises en page avec passion, on aura droit à des interviews de l'équipe de développement originale comme, histoire d'obtenir des informations croustillantes, même 30 ans après.

La sortie de THE KING OF FIGHTERS : The Ultimate History est attendue cet été, avec la possibilité de précommander dès le 9 mai prochain, histoire d'être sûr d'avoir son exemplaire. Comme d'habitude, deux éditions seront proposées : la version standard à 34,99£ (environ 42,50€) et l'édition collector à 66,50€, sachant qu'elle sera en quantité limitée et proposer avec un fourreau cartonné intégrant en plus une série de cases qui, lorsqu’elles sont pressées, jouent des effets sonores pour chaque combattant. C'était déjà le cas avec Metal Slug et son étui en carton solide qui balançait le nom de chaque arme qu'on ramassait dans le jeu. Allez, voici quelques photos de ce bouquin qui risque de faire des émules auprès de la communauté KOF et NeoGeo. Ah oui, dernière chose, il fera 544 pages, sera au format 210mm × 297mm et traitera des jeux suivants : Art Of Fighting, Fatal Fury, KOF ’94, KOF ’95, KOF ’96, KOF ’97, KOF ’98 The Slugfest, KOF R-1, KOF ’99, KOF R-2, KOF 2000, KOF 2001, KOF 2002, KOF 2003, KOF ’94 Re-Bout, KOF XI, KOF ’98 Ultimate Match, KOF XII, KOF 2002 Unlimited Match, KOF XIII, KOF XIV, KOF XV, Street Fighter, Street Smart. Vous savez tout.