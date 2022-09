Racheté par l'Arabie Saoudite, SNK rassure les joueurs, il n'y aura aucune censure

On rappelle que Mohammed ben Salmane est un passionné de jeux vidéo, notamment tout ce qui touche à la NeoGeo, et ce dernier a déjà investi dans le capital d'Activision, d'Electronic Arts, Take Two Interactive, Naxon, Capcom et plus récemment Nintendo. Homme controversé, son entrée dans le capital de sociétés de jeux vidéo dans le monde n'est évidemment pas vu d'un bon oeil de la part du public. Dans une interview accordée à VGC dans le cadre de la gamescom, Yasuyuki Oda (producteur de la série KOF et "nouvel" homme-fort de SNK) a répondu aux questions concernant ce rachat de la part de l'Arabie Saoudite. Il a tenu à rassurer les joueurs quant à la liberté d'expression que la société japonaise conserve malgré cette prise de participation quasi totale.