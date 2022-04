SNK a été racheté par le prince d'Arabie Saoudite à plus de 96%, c'est officiel !

Mohammed ben Salmane, le prince héritier de

SNK racheté - quasiment - entièrement par MiSK, la fondation del'Arabie Saoudite : l'information date du 15 février 2022 mais elle vient seulement d'émerger, pour la simple et bonne raison que l'éditeur japonais s'est montré très discret sur sa situation. Des documents ont bien été postés sur le site coréen de SNK , mais rien n'a vraiment été officialisé sur les autres canaux de diffusion officiel, encore moins sur les réseaux sociaux de SNK. C'est en effet grâce aux forums de ResetEra que l'information circule depuis ce matin et nous apprend que 96,18% des parts de SNK sont désormais détenus par Mohammed bin Salman, grand amateur des jeux de l'ère NeoGeo, il est de bon ton de le rappeler. Ce n'est pas vraiment une surprise puisque Mohammed bin Salman avait d'ores et déjà acquis 33% des parts de SNK en novembre 2020 , sachant qu'il a aussi investi dans d'autres éditeurs tels que Activision, Electronic Arts et même Take Two à hauteur de 3,3 milliards de dollars il y a un an.En regardant d'un peu plus près le détail de cette acquisition, on se rend compte que c'est Electronic Gaming Development Company (qui est une filiale de MiSK) qui a géré le rachat de SNK et qui du coup en détient le contrôle désormais. Le montant total du rachat n'a pas été révélé, mais d'après les documents, l'action a été rachetée au prix de 37,197 won. Si l'on fait nos calculs (et qu'on ne se trompe pas), SNK a été racheté au prix de 522 milliards de won, soit l'équivalent de 430 millions de dollars. Et sachez que si l'offre d'achat a été faite en won, c'est bien parce que SNK est une société côtée en bourse sur le marché coréen, malgré son identité japonaise.