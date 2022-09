SNK vs Capcom : un retour du cross-over est possible, Yasuyuki Oda Oda fait monter la hype

Eisuke Ogura pour SNK et Shinkiro pour Capcom ; comme à l'époque des premiers SNK vs Capcom en 2000 et 2001. Evidemment, la communauté a tout de suite manifesté sa joie et les spéculations ont commencé à émerger, ce qui n'a pas manqué de faire réagir Yasuyuki Oda.





【EVO2022 SNK x Capcom】

After more than a decade, SNK and Capcom are back for two collaborative posters from the legendary illustrators Eisuke Ogura and Shinkiro!



Un retour de SNK vs Capcom est-il possible ? Si l'on en croit les propos de Yasuyuki Oda, producteur de la série KOF mais aussi à la tête de la résurrection de SNK depuis quelques années, réunir à nouveau les deux écuries dans un seul et même jeu de baston est fort plausible. Interrogé par nos confrères américains de VGC à l'occasion de l'EVO 2022, le game designer japonais est revenu sur le tweet de SNK posté à l'occasion du tournoi qui s'est déroulé début août à Las Vegas. Il s'agissait d'une photo où des ponts de SNK (dont Oda-san en personne) et de Capcom dévoilaient deux affiches inédites de personnages issus des séries KOF et Street Fighters réunis pour fêter le retour de l'EVO en présentiel avec la mention "Welcome back". Chaque artwork avait été réalisé respectivement par les illustrateurs attitrés de chaque maison :

Dans un avenir proche, c'est quelque chose que tout le monde, de chaque côté [SNK et Capcom, ndlr], a envie de rendre ça possible, que ce soit une réalité. Nous n'avons pas vraiment entamé les discussions détaillées avec qui que ce soit chez Capcom autour de ce sujet, cependant, nous avons beaucoup d'expérience dans les cross-overs, notamment avec Akuma et Geese qui sont apparus dans Tekken, Terry Bogard dans Fighting EX Layer, Terry dans Smash Bros. et Baiken dans Samurai Showdown… Nous n'avons rien fait avec Capcom ces dernières années, pas même des trucs de collaboration entre personnages. Donc, cette affiche à l'EVO est à mon sens le premier pas vers quelque chose qui pourrait se produire.

Faut-il y voir juste un souhait, ou un début de teasing comme Oda-san l'avait déjà fait plusieurs années avant l'annonce officielle du retour de Fatal Fury et d'un Garou Mark of the Wolf ? Compte-tenu de la nostalgie qui berce le producteur japonais, il n'est évidemment pas interdit que SNK et Capcom aient déjà entamé les discussions autour d'un nouveau cross-over. Du moins, on sent que l'envie est plus forte du côté de chez SNK que de l'éternel concurrent et désormais ami aussi. Le journaliste de VGC a conclu en demandant si les fans auront besoin d'attendre 20 ans avant de voir le retour de SNK vs Capcom sur la scène de l'EVO, la réponse d'Oda est nettement plus optimiste.

20 ans, c'est définitivement trop long pour moi. Nous essaierons de le faire en 10 ! Les deux parties sont intéressées par le retour de SNK vs Capcom.





Une annonce à demi-mot en somme...