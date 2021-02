SNK vs Capcom : un nouveau trailer pour fêter la sortie sur Nintendo Switch

SNK vs Capcom : The Match of the Millenium est d'ores et déjà disponible en téléchargement sur l'eShop de la Nintendo Switch. L'occasion de se replonger dans ce jeu de baston sorti en 1999 sur NeoGeo Pocket et qui permettait de faire affronter les meilleurs combattants de l'écurie SNK face aux persos de Capcom, mais au format Super Deformed, la DA principale des jeux Neo Pocket. Dans le trailer de sortie qui accompagne la brève, on voit parfaitement les 26 personnages, 13 pour chaque camp, et la possibilité de faire affronter Kyo Kusanagi et Ryu, Chun-Li face à Mai Shiranui, Terry Bogard contre Ken, ou bien encore Zangief vs Haohmaru. Trois modes de jeu (Solo, Tag et par équipe) sont attendus, sachant qu'on peut aussi tenter les modes Survies et Contre-la-montre. Le jeu est vendu 7,99€ sur l'eShop.





