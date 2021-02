SNK vs Capcom : la version NeoGeo Pocket confirmée sur Nintendo Switch

Il y a deux semaines, c'était le 23 janvier dernier, le Game Rating and Administration Commitee en Corée du Sud avait vendu la mèche en classifiant le jeu SNK vs Capcom : The Match of the Millennium. Si le doute n'était plus vraiment permis, SNK a tenu à officialiser la nouvelle aujourd'hui par le biais d'un tweet et d'une image qui révèlent par la même occasion la date de sortie. C'est donc le 17 février prochain qu'il sera possible de mettre la main dessus, à condition de lâcher son petit billet de 7,99€. On rappelle qu'il s'agit de la version NeoGeo Pocket du cross-over avec les personnages en SD et les couleurs pétillantes et non le SVC Chaos de la NeoGeo. Comme d'habitude avec les autres titres NeoGeo Pocket déjà parus sur Switch, on notera aucun changement, mais on pourra retrouver l'ensemble des 26 combattants issus des deux écuries.