SNK vs Capcom : le cross-over de la NeoGeo Pocket arrive bientôt sur Nintendo Switch

Il semblerait que le prochain jeu du catalogue NeoGeo Pocket à débarquer sur Nintendo Switch serait le prestigieux SNK vs. Capcom : The Match of the Millennium sorti en novembre 1999 puis le mois suivant au Japon. A cette époque, SNK et Capcom dominaient d'un main de maître la scène du Versus Fighting et les deux sociétés avaient décidé de travailler ensemble pour réaliser un cross-over à faire frémir les fans des deux écoles. C'est grâce au Game Rating and Administration Commitee en Corée du Sud, qui a classifié le jeu dans ses colonnes, que nous savons désormais que SNK va faire une annonce prochainement. Rien de bien surprenant puisque ces derniers mois, le constructeur de la NeoGeo a sorti plusieurs titres NeoGeo Pocket sur la console hybride de Nintendo, il était donc normal que SNK vs. Capcom : The Match of the Millennium ait à nouveau son moment de gloire. On en profite pour vous rappeler que le roster du jeu comporte 26 combattants des deux écuries au format Super Deformed, la DA quasi unique des jeux de baston de la NeoGeo Pocket. On aime ou pas...