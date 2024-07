SNK VS Capcom : une ressortie inattendue, disponible dès maintenant !

Le coup d'envoi de l'EVO 2024 a permis à SNK de faire de nombreuses annonces. En plus d'un nouveau trailer pour Fatal Fury City of the Wolves, révélant le personnage de Kevin Ryan, on a appris le grand retour de SNK vs. Capcom SVC Chaos sur PC, PS4 et Nintendo Switch. Cerise sur le gâteau, le jeu est disponible dès maintenant sur l'ensemble des trois supports, avec évidemment son lot de nouveautés. La première est évidemment la plus importante et confirme l'arrivée du rollback netcode, primordial pour du jeu en ligne sans accroc. Ensuite, on aura droit à tout un tas de bonus comme une galerie d'artworks et d'illustrations de 89 assets, mais aussi un système pour voir les zones de hitbox des personnages. On ne sait pas si tout cela sera suffisant pour redonner envie aux fans de replonger dedans, car à l'époque, l'accueil pour ce SNK vs. Capcom SVC Chaos était très mitigé, la faute à une ambiance plutôt austère (graphismes comme bande-son et menus) et des personnages moins mainstream qu'un certain Capcom vs SNK 2 de l'écurie Capcom.