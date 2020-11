SNK : le prince héritier d'Arabie saoudite investit massivement dans la firme japonaise

Voici une surprise tout à fait inattendue : MiSK, la fondation du prince héritier d'Arabie Saoudite (dont il est également le vice-Premier ministre) Mohammed ben Salmane, vient d'investir grassement... dans SNK. On ne présente plus la mythique firme japonaise, connue pour ses franchises cultes Metal Slug, King of Fighters, Samurai Shodown mais également pour ses consoles Neo-Geo, qui vient donc de céder 33% de ses parts à l'organisation : à vrai dire, ce n'est que le début puisque la fondation prévoir un deuxième rachat, qui aura alors 51% des parts en sa possession pour 223 millions de dollars environ. Le but de cette future acquisition ? "R enforcer son engagement continu envers ses objectifs d'autonomiser les jeunes hommes et femmes saoudiens grâce à des partenariats économiques", peut-on apprendre dans un communiqué officiel. Voilà qui est dit.