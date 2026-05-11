Mortal Kombat 2 : un très bon démarrage au box office, Mortal Kombat 3 est assuré

Sorti il y a quelques jours,, Mortal Kombat 2 a bouclé sa première semaine avec 63 millions de dollars au box-office mondial. Un démarrage plutôt solide pour le film de Simon McQuoid, surtout quand on le compare au premier opus sorti en 2021. Alors évidemment, la comparaison reste un peu particulière, parce que le premier film était sorti en pleine période Covid et avait été diffusé en même temps sur HBO Max. Mais malgré ça, cette suite démarre clairement dans de meilleures conditions. Et sachant que le budget de Mortal Kombat 2 tourne autour des 80 millions de dollars hors marketing, le film a déjà parcouru une bonne partie du chemin. Sur les 63 millions récoltés, la majorité vient directement des États-Unis, avec 40 millions de dollars, ce qui veut dire que le reste du monde a récolté un timide 23 millions. Après, Mortal Kombat reste une licence profondément ancrée dans la culture pop américaine, exactement comme les jeux à l’époque.









Malgré ce bon démarrage, le film n’a pas réussi à prendre la première place du box-office américain et la raison est assez improbable, puisque Le Diable s'habille en Prada 2 continue de dominer les salles américaines. Oui, le combat entre Johnny Cage et Miranda Priestly a donc officiellement tourné à l’avantage de Meryl Streep. Du côté des critiques, les retours restent plutôt mitigés, puisque le film tourne autour des 65% sur Rotten Tomatoes avec un CinemaScore “B”, ce qui est loin d'être élogieux. Mais le public semble quand même suffisamment au rendez-vous pour permettre à Warner Bros. de croire à l’avenir de la licence. D’ailleurs, un troisième film est déjà en préparation et Jeremy Slater le scénariste a commencé à travailler dessus. Et il faut dire aussi que les adaptations de jeux vidéo vivent actuellement une période assez folle au cinéma. Entre Super Mario Bros. le film, Sonic the Hedgehog, Uncharted, The Last of Us ou encore Minecraft, Hollywood a enfin compris comment transformer certaines licences gaming en vrais succès grand public.









Pendant ce temps-là, d’autres films continuent aussi leur très gros parcours au box-office. Michael, le biopic sur Michael Jackson, approche déjà les 600 millions de dollars dans le monde, tandis que The Super Mario Galaxy Movie continue tranquillement sa route vers le milliard de dollars mondial. Bref, le box-office américain commence son été avec une dynamique extrêmement solide.



