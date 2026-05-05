Mortal Kombat 2 : on a parlé du film avec les acteurs-trices, et j'ai des infos exclu sur le prochain NAUGHTY DOG

Nous sommes la veille de la sortie française du film Mortal Kombat 2, qui débarque dans les cinémas du monde entier cinq ans après un premier épisode privé de sortie salles pour cause de pandémie de COVID. Du coup, Warner Bros a décidé de faire les choses en grand pour cette suite, qui s'offre une couverture médiatique à la hauteur de la hype qui entoure le film. Il ne faut pas oublier que la bande-annonce "red band trailer" a généré plus de 100 millions de vues sur YouTube en quelques jours après sa diffusion. Nous avons eu l'opportunité de nous rendre à Londres pour rencontrer une partie du casting, les deux autres parties s'étant envolées pour l'Australie et l'Indonésie, et donc leur poser nos questions.









On a d’abord rencontré en duo Adeline Rudolph (Kitana) et Tati Gabrielle (Jade), puis on a enchaîné avec un trio composé de Lewis Tan (Cole Young), Mehcad Brooks (Jax) et Martyn Ford (Shao Kahn). Avec Adeline Rudolph et Tati Gabrielle, on sent tout de suite une vraie connexion, et forcément, elles sont aussi amies dans la vraie vie. Elles nous ont expliqué leur complicité hors caméra, qui a clairement aidé à construire leurs personnages. Pas besoin de forcer quoi que ce soit : l’énergie était déjà là, et ça se retrouve dans leurs scènes. Avec Lewis Tan, Mehcad Brooks et Martyn Ford, le ton change un peu : ça parle plus physique, préparation, impact des scènes d’action, forcément, vu les personnages. Lewis Tan est revenu sur l’intensité du tournage et les chorégraphies de combat ultra précises de Max Huang et Joe Taslim. Mehcad Brooks insiste sur la rigueur nécessaire pour enchaîner les scènes avec les costumes et la fatigue. Et Martyn Ford, impressionnant physiquement, évoque surtout le travail sur la présence et l’incarnation d’un personnage aussi imposant que Shao Kahn. Dans tous les cas, tous reviennent sur la même chose : ce fut un tournage exigeant, avec des entraînements, des répétitions, des coordination millimétrée, rien qui n'a été laissé au hasard. Allez, on vous laisse regarder ça par vous-mêmes.



La sortie de Mortal Kombat 2 est attendue pour le 6 mai 2026 au cinéma.































