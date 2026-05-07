Un remake de StarFox 64 a été annoncé par surprise sur Nintendo Switch 2 avec une vidéo de 17 minutes

Comme ça, sans prévenir, alors que tout le monde était en pyjama et les dents brossés (il était minuit en France), Nintendo a révélé l'existence de StarFox sur Nintendo Switch 2 à travers une vidéo de 17 minutes relayée sur les réseaux sociaux et sur YouTube. Les rumeurs avaient donc visé juste encore une fois, et l'insider NateTheHate peut désormais jubiler dans son coin, et nous prouver une fois de plus qu'il est une personne de confiance quant il s'agit de leaks. Dans tous les cas, l'arrivée d'un nouveau jeu StarFox est désormais une réalité, d'autant que sa sortie est imminente, puisque prévue le 25 juin prochain. On est pas loin du shadowdrop en effet.







Ceci étant dit, derrière l'intitulé StarFox se cache en réalité le remake de Lilat Wars, l'épisode Nintendo 64 qui a déjà fait l'objet de plusieurs ressorties et qui va avoir droit cette fois-ci à un gros lifting graphique. Cette nouvelle version ajoute tout de même quelques idées inédites. Par exemple, grâce au mode souris des Joy-Con 2, il sera possible de viser plus précisément les ennemis si on le souhaite. Et puisque le jeu mise sur les fonctionnalités de la console, une option GameChat a été intégré dans le remake, avec ce que Nintendo appelle le « V-tubing ». En gros, avec une caméra compatible, les expressions du visage des joueurs seront reproduites directement sur les personnages du jeu. Fox McCloud pourra donc ouvrir grand les yeux — ou la bouche — en même temps que vous pendant une partie. On apprend aussi qu'en parallèle de la campagne principale, un mode Défi permettra de rejouer librement les niveaux avec des objectifs supplémentaires et des scores à optimiser en difficulté Normal ou Expert. Le mode multijoueur fera également son retour avec des affrontements 4v4 entre les équipes Star Fox et Star Wolf sur trois cartes que sont Corneria, (centrée sur la capture de tours radio), Fichina (où il faudra récupérer des sources d’énergie en évitant les météorites) et Secteur Y, basé sur la sécurisation d’un paquet spécial. Nintendo confirme aussi le jeu en ligne avec des matchs publics et des salons privés, ainsi qu’un système de Game Share local, ce qui veut dire qu'une seule cartouche suffira pour jouer à quatre.



La date de sortie de Star Fox est prévue le 25 juin 2026 sur Switch 2 et sera compatible avec la réédition de la manette Nintendo 64 dédiée à la console. Vous savez tout.



