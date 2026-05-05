LEGO Batman L'Héritage du Chevalier Noir : on y a joué, c'est le digne héritier des Batman Arkham en version LEGO

Parmi les gros jeux du mois de mai en 2026, il y a un certain LEGO Batman qui pourrait bien tirer son épingle du jeu. Pourquoi ? Pour la simple et bonne raison qu’il pourrait bien combler un manque que nous autres joueurs avons depuis maintenant plus d’une décennie, c’est l’absence de jeux Batman Arkham. Car oui, ça fait 11 ans en effet que le dernier épisode “Batman Arkham Knight” est sorti. Onze années n’empêche, c’était en 2015, et rien que d’y penser, c’est clairement une folie d’avoir rien fait avec la franchise depuis… Bon au moins on sait qu’avec le fiasco de Suicide Squad en 2024 et son approche multi, le studio Rocksteady est reparti sur le développement d’un jeu Batman solo narratif, mais il va falloir être patient, car la production vient de démarrer et un tel jeu demande aujourd’hui au moins 5 ans de dev, a minima. C’est pourquoi ce LEGO Batman l’Héritage du Chevalier Noir arrive à point nommée, parce qu’il regroupe tous les ingrédiens qui ont fait le succès de la trilogie Batlman Arkham. Vous ne me croyez pas ? La preuve dans cette preview hands-on !





Je suis allé voir la fiche Wikipedia du studio TT Games, les développeurs de tous les jeux LEGO et ça fait 21 ans qu’ils nous sortent des jeux LEGO quand même. Il y a même certaines années où le studio arrivait à sortir 4 jeux LEGO en une seule année, notamment en 2013 et 2014. C’était le prime commercial de ces titres LEGO qui se vendaient comme des petits pains, mais comme toutes les bonnes choses, ça n’a pas duré et les ventes ont commencé à diminuer, notamment à partir de 2017/2018. Résultat, TT Games a stoppé son rythme industriel pour se concentrer sur des jeux plus qualitatifs, moins redondants et surtout qu’ils ne donnent plus l’impression d’être des recyclages des précédents jeux. Et en 2022, après 3 ans de pause, la saga des jeux LEGO est revenu avec un LEGO Star Wars la Saga Skywalker particulièrement réussi. Bon par contre, en 2024, il y a eu LEGO Horizon et lui n'avait malheureusement pas réussi à être aussi intéressant. On se rappelle encore du 12/20 qu'on lui avait donné. Mais pour ce nouveau LEGO Batman cuvée 2026, TT Games semble avoir trouvé la bonne formule et très sincèrement, sur le papier, LEGO Batman Legacy of the Dark Knight a tout du vrai bon jeu qui va débarquer à la fin du mois. Dans tous les cas, difficile de trouver une case qu’il ne coche pas. Son histoire originale mélange des moments cultes de Batman, que ce soit issus des films, des séries, des comics et des jeux vidéo, on sent que TT Games a fait une grosse synthèse de ce qui existe déjà, mais adapté à leur univers. Un univers que les joueurs connaissent bien, avec cette formule qui s’est installée avec les précédents jeux LEGO. On a de l’humour un peu débile, de coopération locale, des collectibles à la pelle, des puzzles environnementaux, des combats et bien sûr de l'exploation : bref, la totale !







LEGO, let's go !





La première impression qui revient systématiquement, c’est cette sensation étrange d’avoir affaire à un jeu qui ressemble visuellement à un LEGO Batman classique, mais qui, manette en main, donne souvent l’impression de jouer à une version simplifiée — mais étonnamment fidèle — d’un Batman Arkham. Et ce n’est pas juste une comparaison paresseuse parce qu’on contrôle Batman dans Gotham, toute la structure semble pensée autour de cette référence. Les combats, déjà, paraissent être le meilleur exemple de cette filiation assumée. On retrouve le système du free flow combat que la série des Batman Arkham a créé, qui est de repérer quel ennemi attaque, réagir au bon moment, contre-attaquer, repositionner Batman, enchaîner plusieurs cibles sans casser le rythme. C’est moins brutal visuellement, évidemment, puisqu’on reste dans un univers LEGO, avec des personnages qui se démontent en morceaux plutôt que de finir à l’hôpital, mais le squelette du système semble très proche. Ce qui rend la chose assez fascinante, c’est justement ce contraste entre la légèreté de l’habillage et la précision du gameplay. On peut par exemple réaliser une série de contres, esquiver trois ennemis à la fois, de lancer un gadget et finir un combat avec une animation ridicule où Batman humilie un type avec un objet random trouvé sur place.









L’autre élément qui ressort beaucoup, c’est que le jeu n’encourage pas vraiment à jouer comme un bourrin. Là où certains anciens jeux LEGO pouvaient quasiment se traverser en avançant tout droit sans trop réfléchir, ce LEGO Batman Legacy of the Dark Knight semble plus exigeant. Attention, on n'est pas en train de vous dire que le jeu est devenu un titre exigeant, loin de là, mais foncer tête baissée, pendant que ça sera une promenade de santé, c'est aussi se tromper. De toutes les façons, avec la présence de nombreux ennemis et des gadgets mis à disposition, ce LEGO Batman Legacy of the Dark Knight va aussi privilégier la discrétion, et c'est peut-être là où il se montre plus laxiste. Disons que pour convenir à un public jaune (et c'est la cible principale), il ne faudrait pas que l'IA des ennemis soit trop corsée. Alors, oui, en stealh mode, ils seront sourd et parfois aveugle, mais au moins, par ce biais, on peut observer depuis les hauteurs, repérer des entrées secondaires, neutraliser un ennemi isolé, utiliser les toits comme zone de sécurité, scanner les alentours, tout comme dans les épisodes de Batman Arkham.







SAUVER L'HERITAGE





Le monde ouvert participe aussi énormément à ce côté Madeleine de Proust, puisque là aussi, LEGO Batman Legacy of the Dark Knight donne ce sentiment de revenir à des sensations d'antan, un peu perdue. Survoler Gotham avec sa cape sous une pluie crade, c'est le genre de choses qu'on va pouvoir faire dans le jeu, tout comme user et abuser de se grimper qui permet d'aller partout, mais genre vraiment. Notre Dark Knight peut s'accrocher à presque tout et la corde est suffisamment longue pour presque se téléporter à plusieurs centaines de mètres, que ce soit à l'horizontal comme à la vertical. Parce que oui, à l'image des Batman Arkham, l'open world de ce LEGO Batman est lui aussi très en hauteur. Au point où il est possible de monter sur un toit, se propulser vers une gargouille, planer au-dessus d’une avenue, replonger vers une autre façade, et cette boucle de déplacement a l’air suffisamment réussie pour qu’on puisse facilement perdre du temps sans suivre le moindre objectif. Il y a une vraie sensation de se laisser porter comme ça entre le grappin et la cape de Batman, ce qui offre une exploration aérienne qu'on avait presque oubliée. Autrement, il existe un autre moyen de transport, via la Batmobile qu'on peut appeler à n'importe quel moment. Plusieurs modèles sont d'ailleurs prévus dans le jeu, des anciens comme les plus modernes.



Sinon, la ville de Gotham en elle-même n’a pas l’ambiance oppressante et presque poisseuse des Batman Arkham de Rocksteady, ce qui paraît logique vu la direction artistique LEGO, mais elle semble compensée par une vraie densité d’activités. Collectibles, crimes aléatoires, puzzles secondaires, trophées, petits défis environnementaux, Gotham ressemble moins à une simple carte d’habillage qu’à un espace pensé pour détourner naturellement ton attention. Le genre de monde ouvert où l'on part pour une mission très précise, puis on se retrouve 40 minutes plus tard à résoudre un puzzle absurde pour récupérer un objet cosmétique inutile.







STORY TIME !





Concernant la partie narrative, TT Games semble viser quelque chose d’un peu plus structuré que ses précédents jeux, où ça partait un peu dans tous les sens. L’objectif n’est pas seulement d’empiler des références ou de caricaturer des scènes iconiques des films, mais de raconter une version condensée de l’histoire de Batman, en mélangeant plusieurs époques, plusieurs interprétations et plusieurs morceaux de mythologie. Ça donne l’impression d’un jeu qui veut être à la fois accessible pour quelqu’un qui connaît vaguement Batman et suffisamment généreux pour les fans qui reconnaîtront les inspirations. Le casting jouable suit d'ailleurs la même logique. Là où les anciens LEGO misaient souvent sur la quantité pure (des dizaines voire centaines de personnages parfois anecdotiques) celui-ci semble préférer un roster plus réduit mais davantage intégré au gameplay. Robin, Batgirl, Catwoman, Nightwing, Gordon, le roster a été réduit à peau de chagrin, mais chacun semble avoir une utilité réelle, avec des compétences spécifiques nécessaires pour progresser ou résoudre certains puzzles. Ça paraît plus cohérent, et probablement moins gadget qu'auparavant.







La coopération reste évidemment présente, puisqu’on parle quand même d’un jeu LEGO, mais elle semble ici un peu plus intéressante. En solo, on peut alterner entre personnages selon les besoins ; en coop locale, cette complémentarité devient naturellement plus fun. Et puis il y a l’humour, qui reste indispensable à l’ensemble, et même si l’écriture paraît légère, les cinématiques conservent ce ton absurde propre aux jeux LEGO modernes, et Batman lui-même semble être utilisé comme ressort comique principal. Au final, ce qui rend LEGO Batman Legacy of the Dark Knight aussi intéressant, c’est moins l’idée qu’il réinvente totalement la roue que le fait qu’il semble avoir compris un vide très précis. Depuis des années, les fans attendent un nouveau jeu Batman solo capable de retrouver cette sensation très particulière laissée par Arkham : contrôle du terrain, mobilité grisante, fantasy de prédateur urbain, gadgets, infiltration, fluidité des combats. Et contre toute logique, c’est peut-être TT Games qui a décidé de récupérer cet héritage. Pas en copiant bêtement, ni en essayant de faire “Arkham mais en moins bien”, mais en traduisant cette formule dans le langage Lego, avec tout ce que ça implique de souplesse, d’humour et d’accessibilité. Et honnêtement, c’est probablement ça qui rend le projet aussi séduisant.



