Le Steam Controller est déjà en rupture de stock, il est proposé à des prix lunaires sur eBay

Ça n’aura pas traîné. La nouvelle manette Steam Controller de Valve vient à peine d’arriver sur le marché qu’elle est déjà introuvable. En l’espace d’une trentaine de minutes, les stocks sont d'ores et déjà vides, laissant pas mal de joueurs sur le carreau. Il faut dire que l'objet était attendu, de par son statut de nouveauté, mais aussi parce qu'il est commercialisé plusieurs mois avant la console, qui ne possède toujours pas de date de sortie concrète. Valve explique que l'explosion des prix de la Ram a eu un impact directe sur la production de la Steam Machine, et Valve attend le bon moment maintenant pour la sortie.







Concernant le Steam Controller, il a tout pour plaire : sticks magnétiques, retours haptiques améliorés, pavés tactiles, connexion sans fil via dongle USB, le tout proposé à 99,99€. Oui, la note est salée, mais ça n'a pas empêché les joueurs et les scalpers à se jeter dessus, et ce malgré un design qui divise. Mais comme souvent avec les lancements très attendus, les pénuries ne sont jamais bien loin. Forcément, face à cette rupture immédiate de stock, les prix s’envolent déjà sur eBay, avec des tarifs qui affichent les 300$, soit trois fois le prix d'origine. Le problème, c’est qu’il ne s’agit même pas encore de manettes livrées, mais de simples commandes confirmées revendues au plus offrant. Et dans le lot, certains essaient même de recycler l’ancienne Steam Controller de 2015 en la faisant passer pour la nouvelle, à des prix complètement déconnectés. Rien de nouveau malheureusement : ce genre de situation accompagne désormais presque chaque gros lancement tech ou gaming. Du côté de Valve, un réassort est censé arriver bientôt, même si aucune date précise n’a été donnée pour le moment.





















