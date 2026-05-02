World Heroes Perfect revient sur Steam : un classique de la NeoGeo remis au goût du jour

SNK poursuit son travail de remise en avant de son catalogue NeoGeo avec la sortie de World Heroes Perfect dans sa gamme “NEOGEO Premium Selection”. Le jeu est disponible dès maintenant sur Steam, et permet donc de retrouver ce jeu de combat culte de 1995 dans une nouvelle version pensée pour les standards actuels. Attention, il n'est nullement question de remaster ou quoi que ce soit, mais juste des options plus contemporaines. Par exemple, le jeu intègre désormais un rollback netcode, tandis que le multijoueur a été repensé pour s’adapter aux usages actuels, avec des lobbies pouvant accueillir jusqu’à neuf joueurs et plusieurs formats de tournoi (élimination simple, double ou round-robin). Autre ajout notable, il y a désormais un mode "Entraînement" complet, qui propose notamment des options de réglage de la vitesse du jeu, afin de faciliter l’apprentissage des combos et l’analyse des mécaniques. Car derrière son apparence rétro, World Heroes Perfect repose sur un système de jeu plus technique qu’il n’y paraît. La gestion de la "Hero Gauge", qui permet de renforcer certaines attaques, ou encore les mécaniques de garde brisée, offrent une certaine profondeur à ceux qui souhaitent aller plus loin.



On apprend sinon que ce World Heroes Perfect version Steam modernisé est proposé à 19,99€, avec une réduction de lancement à 14,99€.



























