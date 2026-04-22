007 First Light : enfin du gameplay inédit et des explications sur les mécaniques de jeu

Après des mois de dev diary un peu osef, IO Interactive lâche enfin une vidéo intéressante de son 007 First Light, baptisée “Rules of Spycraft”. L’idée est de montrer ce que signifie d'incarner un jeune agent du MI6, encore loin du statut de légende, et surtout donner un aperçu des différentes façons d’aborder une mission. On se rend compte que lLe cœur du gameplay repose sur ce que le studio appelle “l’approche créative”. En gros, chaque situation peut être résolue de plusieurs manières : infiltration discrète, improvisation sociale ou action frontale. L’espionnage pur est au centre de tout, avec des phases où il faudra observer, écouter des conversations, repérer des accès cachés ou utiliser le décor pour progresser sans se faire remarquer.









Mais la vraie nouveauté, c’est ce système de bluff intégré directement au gameplay. James Bond peut désormais se faire passer pour quelqu’un d’autre, improviser une couverture, détourner l’attention, mais pas de façon illimité. Plus on force le trait, plus on risque de se faire démasquer. Et face à des ennemis plus vigilants, la marge d’erreur disparaît vite. Autre pilier important : les gadgets du MI6, ici regroupés sous l’étiquette Section Q. On retrouve une panoplie assez large, pensée comme une boîte à outils d’espion moderne. Une lentille pour scanner l’environnement, une montre capable de pirater ou de distraire, des fumigènes, des dispositifs flash, ou encore des outils plus offensifs pour créer des diversions en pleine infiltration. L’idée n’est pas juste d’avoir des jouets high-tech, mais de les intégrer dans une logique de résolution de situation. Et quand tout ça ne suffit pas, le jeu bascule dans un registre plus direct. Les combats sont plus présents que dans les productions habituelles du studio, avec des mécaniques de ralentissement du temps pour les tirs précis, des désarmements, et même la possibilité d’utiliser l’environnement ou des objets improvisés pour neutraliser une menace.





IO Interactive nous indique aussi que le jeu proposera aussi une forte composante rejouabilité avec le mode "Simulations Tactiques". Il s'agit d'une sorte de hub d’entraînement connecté au MI6, où les missions peuvent être rejouées pour améliorer son score, débloquer des éléments cosmétiques et grimper dans des classements mondiaux. La vidéo laisse même entrevoir des éléments encore flous, possiblement liés à une forme de multijoueur ou de missions connectées, sans que ce soit encore confirmé clairement.



La sortie de 007 First Light est attendue pour le 27 mai 2026 sur PS5, Xbox Series et PC, puis dans la foulée sur Nintendo Switch 2.











