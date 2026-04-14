Assassin’s Creed Black Flag Resynced : une fuite confirme du contenu inédit pour le remake

Une nouvelle fuite autour de Assassin’s Creed Black Flag Resynced vient visiblement confirmer ce que beaucoup soupçonnaient déjà : ce remake ne se contentera pas d’un simple lifting graphique, mais intégrera bien du contenu inédit. L’information a émergé à la suite d’une importante faille de sécurité touchant le système de classification indonésien IGRS, une base de données officielle qui s’est retrouvée exposée et a laissé fuiter des informations sur plusieurs jeux encore non détaillés, dont Assassin’s Creed Black Flag Resynced. Au milieu de ce leak massif, on retrouve aussi du contenu lié à 007 First Light, avec plus d’une heure de gameplay ayant déjà circulé en ligne, mais c’est surtout la fiche descriptive du remake du remake de Black Flag qui retient l’attention. Celle-ci mentionne explicitement l’ajout de nouveaux personnages et de nouvelles histoires, un élément clé qui change la perception du projet, longtemps considéré comme une simple remasterisation améliorée.





Le synopsis officiel précise que le jeu “redonne vie à un favori des fans tout en restant fidèle à l’esprit de l’original”, en replongeant les joueurs dans les aventures du pirate et Assassin Edward Kenway à travers les Caraïbes du XVIIIe siècle, entre exploration urbaine en parkour et combats navals. Mais la véritable nouveauté se situe dans cette modernisation prévue pour 2026, qui introduira donc de nouveaux arcs narratifs et protagonistes. De quoi être un peu plus hypé par le projet.



