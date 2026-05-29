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The Hidden Ones : un nouveau trailer de gameplay spectaculaire pour l'animé chinois

The Hidden Ones : un nouveau trailer de gameplay spectaculaire pour l'animé chinois

Ça faisait plus d'un an que The Hidden Ones avait complètement disparu des radars, mais le jeu refait enfin parler de lui avec une nouvelle bande-annonce de gameplay. Et franchement, la progression est assez impressionnante. Le système de combat semblait déjà très solide lors des précédentes présentations, mais cette fois, c'est surtout la mise en scène qui saute aux yeux. Les affrontements paraissent beaucoup plus spectaculaires, les transitions sont plus fluides et l'ensemble dégage une vraie énergie. Clairement, ça donne envie de remettre les mains dessus. Cette nouvelle séquence met notamment en avant l'un des arcs les plus connus de l'œuvre originale avec le fameux « Fulfilled Attack », ainsi que plusieurs affrontements contre les Four Fulfilled Crazies. L'occasion de voir une nouvelle fois à quel point le jeu mise sur des combats nerveux, techniques et particulièrement cinématographiques.



Pour ceux qui découvrent seulement le projet, The Hidden Ones est adapté d'un webcomic chinois lancé en 2015 par Dong Man Tang. L'œuvre sera ensuite adaptée en série d'animation sous le nom Hitori no Shita: The Outcast, une production sino-japonaise qui a rapidement trouvé son public grâce à ses combats particulièrement bien chorégraphiés. Si vous aimez les arts martiaux, les affrontements dynamiques et les animations soignées, c'est clairement une série qui mérite le détour. Du côté du jeu vidéo, c'est le studio chinois MoreFun, une filiale de Tencent, qui est aux commandes. Et depuis sa première présentation, une chose ressort systématiquement : la qualité exceptionnelle de l'animation. Chaque mouvement semble travaillé avec un soin presque obsessionnel. Les personnages enchaînent les attaques avec une fluidité remarquable, les impacts sont lisibles, les esquives naturelles et l'ensemble donne souvent l'impression de regarder un véritable anime interactif plutôt qu'un simple jeu d'action.

The Hidden Ones

Pour atteindre ce niveau de réalisme dans les combats, les développeurs se sont largement inspirés de véritables arts martiaux comme le kung-fu, le tai-chi ou encore le Jeet Kune Do popularisé par Bruce Lee. Un travail qui se ressent immédiatement à l'écran, tant certaines séquences rappellent les grandes heures du cinéma d'arts martiaux hongkongais. Entre ses animations ultra travaillées, sa mise en scène de plus en plus ambitieuse et son respect évident de l'œuvre originale, The Hidden Ones continue en tout cas de faire partie des jeux d'action les plus prometteurs à surveiller.

The Hidden Ones

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Maxime Chao Maxime Chao
Journaliste / Rédacteur en Chef
le vendredi 29 mai 2026
10:08


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The Hidden Ones

Jeu : Baston
Editeur : Tencent
Développeur : Morefun Studios
2027
2027
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