The Hidden Ones : on y a joué sur PC, c'est l'animé chinois qui prend vie sous nos yeux

Vous le savez, 2025 est une année qui va permettre à plusieurs jeux chinois de s’imposer sur la scène internationale, et parmi eux, Phantom Blade Zero, Lost Soul Aside et Tides of Annihilation font partie des plus prometteurs et de loin les plus attendus par le public occidental. D’autres titres sont également prévus, je pense notamment à Where Winds Meet, The Perceiver, Ballad of Antara, et Wuchang Fallen Feathers qui sont censés arriver cette année également. Tous partagent le même point commun : être de gros jeux d’action à tendance Souls-like, ce qui a tendance parfois à lasser un peu le public occidental qui rêve à autre chose de la part de la Chine. Ça tombe bien, aujourd’hui, je vais vous parler d’un autre jeu qui appartient à un autre genre ; non, il ne s’agit pas de Mecha Break qui a pulvérisé des records d’audience sur Steam le mois dernier avec un pic de 317 522 joueurs lors de sa démo, mais de The Hidden Ones. C’est un mélange entre beat’em all et arena fighter, mais c’est surtout l’adaptation d’un webcomic et d’un animé chinois qui répond au nom de Hitori no Shita The Outcast. Un jeu qui veut rendre hommage aux arts martiaux chinois, mais surtout à la philosophie de Bruce Lee. J’ai pu y jouer il y a quelques semaines en parallèle du Pré-Alpha Test et je n’ai qu’une chose à dire : Be Water My Friend…

Depuis qu’il a été annoncé fin 2023, The Hidden Ones est un jeu que je surveille de très près, et je me souviens que lorsque des médias et des vidéastes américains avaient eu l’opportunité d’y jouer en décembre 2024, j’étais un peu jaloux de ne pas avoir pu le prendre en mains de mon côté. Il aura donc fallu attendre les sessions de Pré-Alpha Test, qui ont eu lieu du 27 février au 10 mars dernier, pour que je puisse enfin tâter de ce Hidden Ones, sauf qu’à cette période, j’étais aussi en plein test d’Assassin’s Creed Shadows. Gros morceau lawis. J’ai priorisé le jeu d’Ubisoft vous l’avez compris et c’est la raison pour laquelle cette preview de The Hidden Ones n’arrive qu’aujourd’hui.









BE WATER MY FRIEND





Première chose à savoir si vous n’êtes pas familier avec The Hidden Ones, c’est qu’il s’agit de l’adaptation d’un webcomic sorti en Chine en 2015 créé par Dong Man Tang et qui sera adapté en animé l’année suivante, en Juillet 2016, sous le nom de Hitori no Shita The Outcast. Oui, le nom est japonais, mais sans doute parce que la série animée a été produite en collaboration entre la Chine et le Japon via la société Pandanium x Namu Animation. Il y a 12 épisodes de cet animé et en France, c’est dispo sur Crunchyroll. D’ailleurs, si jamais vous aimez la baston, les belles chorégraphies et de l’animation bien gaulée, je vous conseille de regarder parce que ça a bien de la gueule. Concernant le jeu vidéo, c’est développé par le studio chinois MoreFun qui appartient au géant Tencent et qui a donc pour but d’adapter le webcomic et la série animée avec la même qualité de finition et d’animations. Et s’il y a bien une chose qui ressort du jeu The Hidden Ones, c’est effectivement la qualité de ses animations, qui donne le sentiment d’avoir un véritable animé sous les yeux. Tout est fluide, s’exécute parfaitement et surtout, on a droit à une quantité de mouvements et d’attaques qui rendent les combats très stylés. D’ailleurs, les développeurs n’ont pas hésité à aller puiser du côté du kung-fu, d Tai-Chi et du Jeet Kune Do de Bruce Lee pour offrir des chorégraphies dignes des plus belles qu’on peut trouver dans le cinéma de Hong Kong, surtout à son âge d’or.









Dans sa structure, The Hidden Ones est un Arena Fighter que la série des Naruto Ultimate Ninja Storm a énormément popularisé et dans la lignée de ce dernier, la prise en main de The Hidden One est assez simple, surtout si vous êtes un habitué des VS Fighting. Il y a cependant pas mal de subtilités avec le titre de Morefun Studio puisque le jeu prend en compte esquive, parade et une mécanique de rupture. En gros, quand vous lancez vos attaques basiques, il est très facile de réaliser des combos, mais à chaque fois que le combo est terminé, l’adversaire est alors repoussé de quelques mètres. Il est cependant possible de cancel son combo lors de la deuxième ou troisième attaque de base pour esquiver avec la touche RB, ce qui permet ainsi de prolonger l’enchaînement de coups et ce, sans repousser l'ennemi. C’est plutôt pratique, sauf que faire appel au bouton de rupture, ça consomme une partie de l’endurance, ce qui est un bon moyen d’arrêter le spam. En revanche, parer et bloquer ne consomment pas d'endurance et, si vous réalisez un perfect parry, vous obtenez alors une ouverture pour attaquer juste derrière. Une barre jaune apparaîtra juste en dessous du milieu de l'écran, indiquant la petite fenêtre pendant laquelle vous pouvez riposter.







A contrario, certaines attaques ne peuvent être parées ni même bloquées, et c’est indiqué par une lumière rouge qui apparaît, ce qui veut dire que seule l’esquive est possible pour ne pas prendre de dégâts. En revanche, si vous esquivez au bon moment, vous aurez une autre occasion de riposter grâce à un léger ralenti, toujours très stylisé. Quant à la lumière bleue, elle signifie que que l’attaque est moins puissante que la rouge et que surtout, il est possible de s’en protéger. Bien sûr, comme tout jeu de baston qui se respecte, il y a aussi des grosses furies à déclencher et bien sûr, selon le personnage entre les mains, les ultimes varient. Très vite, on se rend compte que le système de combat de The Hidden Ones repose sur le timing et la bonne gestion de l'endurance, ce qui insuffle un certain rythme au jeu.









TAI-CHI MASTER







Si le Pré-Alpha Test a permis de faire de jolis combats face à d’autres joueurs, The Hidden Ones se distingue surtout pour son mode Histoire, archi bien travaillé et qui reprend évidemment les événements du webcomic mais aussi celui de la série. Les développeurs de Morefun Studios ont d’ailleurs précisé que certains personnages, assez insignifiants dans la série, ont pris de la consistance dans le jeu ; et que d’autres surprises attendent les fans de la série animée. Personnellement, j’ai été bluffé par la qualité du mode Histoire, qui n’est jamais le point fort des jeux de baston classiques, et qui se contentent d’enchaîner des combats en arène avec quelques cinématiques pour bien enrober l’entourloupe. Dans The Hidden Ones, il y a une véritable réflexion à ce mode Story, et surtout l’envie de bien faire. Le jeu s’inscrit d’ailleurs comme un beat’em all très moderne dans ce mode Histoire, avec en plus quelques fulgurances, comme ces missions de course-poursuites, où se mélangent QTE et quelques manipulations de wall-jumps. Les combats ne sont pas le seul intérêt du mode Story, puisqu’on trouve des boss battles, des missions furtives, ou carrément des énigmes à résoudre. Il y a également de nombreux moments où l’on peut se promener et parler à des PNJ à proximité. Ce n'est pas un mode histoire en open world, mais la linéarité permet à l'intrigue de progresser de manière fluide, et on n’a jamais l'impression de perdre son temps.











A noter que The Hidden Ones proposera deux autres modes de jeu, autres que le mode Histoire. Il y a aussi le mode Duel qui permet de jouer avec la liste complète des personnages, chacun proposant leur propre identité, leurs propres techniques et pouvoirs à déclencher. Quant au mode Épreuve, il s’agit d’un boss rush qui permet d’affronter tous les boss qu’on aura rencontré dans le mode Histoire. Et parmi eux, il y avait carrément une version maléfique et sauvage de Sun Wukong, en tenue naturelle et qui a remplacé son bâton magique par un pilier en pierre. Là aussi, ça met une pression de 10 tonnes comme dirait Laurely Birba… Pour l’heure, pas de date de sortie précise pour The Hidden Ones, mais les développeurs visent une sortie pour le troisième trimestre de 2025. Le jeu est en développement depuis un moment et il pourrait à son tour chambouler un peu la manière de faire des arena fighters, un genre qui n'a pas beaucoup évoluer depuis ces 20 dernières années...