IO Interactive et Amazon MGM Studios viennent de dévoiler le trailer de lancement de 007 First Light, le nouveau jeu James Bond qui va permettre à la franchise de revenir après 15 ans d'absence. Comme la date de sortie approche, il est grand temps de voir débarquer le trailer de lancement, explosif évidemment et qui permet de mettre en avant les principales qualités du jeu. Développé par les créateurs de HITMAN, le titre arrivera le 27 mai 2026 sur PS5, Xbox Series X|S et PC, avant une sortie prévue plus tard durant l’été sur Nintendo Switch 2. Les précommandes sont déjà ouvertes, avec un bonus plutôt généreux : tous les joueurs qui réservent le jeu seront automatiquement surclassés vers l’édition Deluxe, ce qui donnera notamment accès au jeu 24 heures en avance ainsi qu’à plusieurs skins et costumes exclusifs. En attendant notre verdict, place au dernier trailer avant la sortie donc.
007 First Light dévoile son trailer de lancement avant sa sortie la semaine prochaine
IO Interactive et Amazon MGM Studios viennent de dévoiler le trailer de lancement de 007 First Light, le nouveau jeu James Bond qui va permettre à la franchise de revenir après 15 ans d'absence. Comme la date de sortie approche, il est grand temps de voir débarquer le trailer de lancement, explosif évidemment et qui permet de mettre en avant les principales qualités du jeu. Développé par les créateurs de HITMAN, le titre arrivera le 27 mai 2026 sur PS5, Xbox Series X|S et PC, avant une sortie prévue plus tard durant l’été sur Nintendo Switch 2. Les précommandes sont déjà ouvertes, avec un bonus plutôt généreux : tous les joueurs qui réservent le jeu seront automatiquement surclassés vers l’édition Deluxe, ce qui donnera notamment accès au jeu 24 heures en avance ainsi qu’à plusieurs skins et costumes exclusifs. En attendant notre verdict, place au dernier trailer avant la sortie donc.
Jeu : Action
Editeur : IO Interactive
Développeur : Io Interactive
27 Mai 2026
27 Mai 2026
27 Mai 2026
2026
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