Marvel Rivals : Devil Dinosaur et Cyclops arrivent dans le jeu, la preuve en vidéo

Pendant que les fans de versus fighting attendent impatiemment Marvel Tokon Fighting Souls ou s’occupent sur Invincible VS, Marvel Rivals continue tranquillement son ascension avec une nouvelle saison remplie de personnages improbables, et honnêtement, le jeu de NetEase Games commence sérieusement à s’imposer comme l’une des adaptations Marvel les plus efficaces qu’on ait vues dans le jeu vidéo depuis très longtemps. Après le succès de ses premières saisons, le hero shooter entre désormais dans sa deuxième année de contenu avec la Saison 8, intitulée Sins of Alchemax, qui introduira notamment un personnage que beaucoup n’auraient probablement jamais imaginé voir débarquer dans ce type de jeu : Devil Dinosaur. Oui, un gigantesque T-Rex rouge qui crache des lasers. Et le plus fou, c’est que ça fonctionne parfaitement dans l’univers complètement chaotique de Marvel Rivals.









La nouvelle saison s’articule autour d’une intrigue située dans Nueva York en 2099, où Cyclops affronte les forces robotiques d’Alchemax dans une cinématique particulièrement réussie. Au milieu du conflit, Moon Girl se retrouve accidentellement prise dans les combats, poussant Cyclops à se sacrifier pour la protéger. D’après les informations données par NetEase, Scott Summers finit capturé puis utilisé comme source d’énergie vivante grâce à ses pouvoirs optiques quasiment illimités. Ses rayons serviraient désormais à alimenter une immense barrière autour du siège d’Alchemax, ce qui explique notamment pourquoi le personnage apparaîtra avec une apparence de prisonnier barbu dans cette nouvelle saison. Mais même si Cyclops occupe le centre de cette histoire, il ne sera pas disponible immédiatement dans le jeu. Le premier personnage jouable de cette Saison 8 sera donc Devil Dinosaur, fidèle compagnon de Moon Girl et probablement l’un des héros les plus absurdes, et sans surprise, Devil Dinosaur rejoindra la catégorie des Vanguards, l’équivalent des tanks dans le jeu. Le personnage pourra encaisser énormément de dégâts, foncer dans les lignes ennemies, utiliser son rayon plasma et protéger ses alliés grâce aux capacités télépathiques de Moon Girl.

Devil Dinosaur arrivera officiellement dans Marvel Rivals dès le 15 mai 2026 avec le lancement de la Saison 8, tandis que Cyclops rejoindra le roster un peu plus tard lors de la mise à jour 8.5, comme le fait régulièrement le jeu avec ses personnages de mi-saison. Vous savez tout.



