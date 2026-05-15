Saros : des ventes au Japon extrêmement faibles et les premiers chiffres inquiètent déjà

Les premiers chiffres de ventes de Saros au Japon viennent de tomber via Famitsu, et le démarrage du jeu est clairement très compliqué. Sur sa première semaine de commercialisation, entre le 27 avril et le 3 mai 2026, l’exclusivité PS5 ne s’est écoulée qu’à 4 614 exemplaires physiques au Japon. Un chiffre particulièrement faible pour une nouvelle licence portée par Sony Interactive Entertainment, surtout lorsqu’on parle d’une sortie exclusive sur une console désormais bien installée sur le marché. À titre de comparaison, même des jeux PS5 au profil beaucoup plus discret arrivent généralement à faire mieux lors de leur lancement japonais. Et surtout, le contraste devient encore plus violent lorsqu’on regarde le reste du classement Famitsu de la semaine.









Pendant ce temps, Tomodachi Life Living the Dream continue par exemple d’écraser les ventes avec près de 300 000 exemplaires supplémentaires, tandis que plusieurs titres Nintendo dominent encore très largement le top des ventes physiques au Japon. Même du côté hardware, la tendance reste compliquée pour PlayStation. Sur la même période, la famille PS5 s’est écoulée à un peu moins de 24 000 unités, alors que la Nintendo Switch 2 dépasse encore les 214 000 consoles vendues sur la semaine.





Sony, de son côté, n’a toujours communiqué aucun chiffre officiel concernant Saros. Les seules estimations disponibles proviennent actuellement de la société Alinea Analytics, qui estime que le jeu aurait vendu environ 300 000 copies dans le monde depuis son lancement il y a deux semaines. Mais ces données restent évidemment à prendre avec énormément de précautions, puisque les méthodes utilisées par Alinea Analytics font régulièrement débat dans l’industrie et leurs estimations se sont parfois révélées très proches de la réalité, mais parfois aussi complètement à côté. Il est donc encore beaucoup trop tôt pour tirer des conclusions définitives sur les performances mondiales du jeu.









Malgré tout, plusieurs signaux commencent quand même à inquiéter certains observateurs. D’abord parce que le lancement semble actuellement plus lent que celui de Returnal en 2021, alors même que la situation de la PS5 n’a aujourd’hui plus rien à voir avec celle de l’époque. Lors de la sortie de Returnal, la console était encore extrêmement difficile à trouver à cause des pénuries mondiales. En théorie, Saros bénéficiait donc de conditions bien plus favorables.

Ensuite parce que les chiffres japonais de Famitsu, qui restent une véritable référence locale pour le suivi des ventes physiques, donnent l’impression que le jeu peine réellement à créer un gros engouement au Japon. Évidemment, il faudra attendre les chiffres numériques officiels de Sony pour avoir une vision beaucoup plus claire de la situation. Mais pour l’instant, le démarrage de Saros semble clairement loin des attentes qu’on pouvait avoir pour une nouvelle grosse exclusivité PlayStation.



