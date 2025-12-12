Saros : la suite spirituelle de Returnal montre un nouveau trailer de gameplay et une nouvelle date de sortie

Lorsque Geoff Keighley a dévoilé la statue démoniaque deux semaines avant le coup d'envoi des Game Awards, beaucoup ont cru qu'il s'agissait d'un teasing grandeur nature de Saros. Mais il n'en était rien, et c'est Divinity auquel l'objet était lié. Cependant, le jeu de Sony et de Housemarque était bien présent lors des Game Awards 2025, avec plusieurs choses qui ont été précisées. La première, c'est que le jeu a été repoussé d'un petit mois et sa date de sortie passe désormais du 20 mars au 30 avril 2026. Un léger contretemps qui n’entame pas l’enthousiasme autour de ce successeur spirituel de Returnal. Car l'autre truc qu'il fallait retenir de sa présence à la soirée, c'est ce nouveau trailer qui met l'accent sur la narration, d'autant que le protagoniste, Arjun Devraj, évolue désormais dans un univers peuplé de personnages avec lesquels il interagit, rompant avec l’isolement quasi total de Selene dans Returnal.





Ces interactions se dérouleront dans le “Passage”, hub central où chaque run débute, mais aussi à travers le monde du jeu via des journaux holographiques et des enregistrements audio, permettant de découvrir progressivement le mystère qui entoure la colonie perdue sur Carcosa, planète frappée par une éclipse énigmatique. « Il s’agit de notre histoire la plus vaste et ambitieuse chez Housemarque », souligne Gregory Louden, directeur narratif. Si la narration prend davantage de place, Housemarque n’oublie pas sa marque de fabrique, à savoir le gameplay exigeant et intense, d'autant que les combats bénéficient de nouvelles mécaniques par rapport à Returnal, comme ce bouclier pour absorber les tirs ennemis et cette mécanique de parade, permettant de renvoyer certains projectiles avec un timing parfait lorsqu'on appuie sur R1. L'action permettra aussi d'étourdir ou de détruire les ennemis. Ces ajouts promettent des combats plus stratégiques, tout en conservant le rythme frénétique qui a fait la renommée du studio.





Saros est dès à présent disponible en précommande. Les acheteurs de l’édition numérique spéciale pourront du coup commencer à jouer deux jours avant la sortie, soit le 28 avril, mais aussi obtenir des armures inspirées de Returnal, God of War et Ghost of Yōtei. Lors des Game Awards, l'acteur Rahul Kholi est monté sur scène pour introduire le jeu.





