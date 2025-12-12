JeuxActuJeuxActu.com

Saros : la suite spirituelle de Returnal montre un nouveau trailer de gameplay et une nouvelle date de sortie

Saros : la suite spirituelle de Returnal montre un nouveau trailer de gameplay et une nouvelle date de sortie

Lorsque Geoff Keighley a dévoilé la statue démoniaque deux semaines avant le coup d'envoi des Game Awards, beaucoup ont cru qu'il s'agissait d'un teasing grandeur nature de Saros. Mais il n'en était rien, et c'est Divinity auquel l'objet était lié. Cependant, le jeu de Sony et de Housemarque était bien présent lors des Game Awards 2025, avec plusieurs choses qui ont été précisées. La première, c'est que le jeu a été repoussé d'un petit mois et sa date de sortie passe désormais du 20 mars au 30 avril 2026. Un léger contretemps qui n’entame pas l’enthousiasme autour de ce successeur spirituel de Returnal. Car l'autre truc qu'il fallait retenir de sa présence à la soirée, c'est ce nouveau trailer qui met l'accent sur la narration, d'autant que le protagoniste, Arjun Devraj, évolue désormais dans un univers peuplé de personnages avec lesquels il interagit, rompant avec l’isolement quasi total de Selene dans Returnal.

 

Ces interactions se dérouleront dans le “Passage”, hub central où chaque run débute, mais aussi à travers le monde du jeu via des journaux holographiques et des enregistrements audio, permettant de découvrir progressivement le mystère qui entoure la colonie perdue sur Carcosa, planète frappée par une éclipse énigmatique. « Il s’agit de notre histoire la plus vaste et ambitieuse chez Housemarque », souligne Gregory Louden, directeur narratif. Si la narration prend davantage de place, Housemarque n’oublie pas sa marque de fabrique, à savoir le gameplay exigeant et intense, d'autant que les combats bénéficient de nouvelles mécaniques par rapport à Returnal, comme ce bouclier pour absorber les tirs ennemis et cette mécanique de parade, permettant de renvoyer certains projectiles avec un timing parfait lorsqu'on appuie sur R1. L'action permettra aussi d'étourdir ou de détruire les ennemis. Ces ajouts promettent des combats plus stratégiques, tout en conservant le rythme frénétique qui a fait la renommée du studio.

Saros

 

Saros est dès à présent disponible en précommande. Les acheteurs de l’édition numérique spéciale pourront du coup commencer à jouer deux jours avant la sortie, soit le 28 avril, mais aussi obtenir des armures inspirées de Returnal, God of War et Ghost of Yōtei. Lors des Game Awards, l'acteur Rahul Kholi est monté sur scène pour introduire le jeu.



Saros


Maxime Chao Maxime Chao
Journaliste / Rédacteur en Chef
le vendredi 12 décembre 2025
12:47


Suivre ce rédacteur sur Twitter Maxime Chao @MaximeChao Instagram Maxime Chao @maximechao/
Ses derniers articles


 Furieux Votez  Blasé Votez  Osef Votez  Joyeux Votez  Excité Votez
 Osef


À découvrir également
Autres articles

Saros : 5 min de gameplay révélé, c'est la suite spirituelle de Returnal en fait... On se demandait tous dans quelle direction le studio Housemarque allait partir et finalement, on s'aperçoit qu'il s'agit d'un jeu qui ressemble trait pour trait à Returnal. 25/09/2025, 00:36
Saros : c'est le nouveau jeu des créateurs de Returnal et c'est la prochaine exclu PS5 Il n'y avait peut-être pas de Death Stranding 2 ni de Ghost of Yotei hier lors du State of Play du 12 février 2025, mais Sony Interactive Entertainment avait préparé une autre annonce, de taille elle aussi. Il s'agissait de Saros. 13/02/2025, 02:24



Saros

Jeu : Action
Editeur : Sony Interactive Entertainment LLC
Développeur : Housemarque
30 Avr 2026

à ne pas manquer
voir la vidéo Je note Call of Duty BLACK OPS 7 : le pire Kalof jamais créé ? (Spoiler : OUI) TEST COMPLET voir la vidéo
Je note Call of Duty BLACK OPS 7 : le pire Kalof jamais créé ? (Spoiler : OUI) TEST COMPLET

Newsletters
Ne loupez rien de l'actualité du jeu vidéo en vous abonnant aux newsletters JeuxActu.








Autres Trailers