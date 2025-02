Saros : c'est le nouveau jeu des créateurs de Returnal et c'est la prochaine exclu PS5

Il n'y avait peut-être pas de Death Stranding 2 ni de Ghost of Yotei hier lors du State of Play du 12 février 2025, mais Sony Interactive Entertainment avait préparé une autre annonce, de taille elle aussi. Il s'agissait de Saros, qui n'est autre que le nouveau jeu des studios Housemarque, mondialement reconnu pour le jeu Returnal sorti en 2021. Ça fait maintenant 4 ans que les développers finlandais travaillent sur ce qu'on pourrait appeler une suite spirituelle, dans le sens où Saros va faire "évoluer le gameplay satisfaisant et la narration mystérieuse introduits dans Returnal". Housemarque va même plus loin en disant que c'est "l'évolution ultime de l'expérience centrée sur le gameplay propre à Housemarque". En l'état, en ayant juste une bande annonce en CGI, on ne peut que les croire sur parole, mais c'est un studio qui a su bâtir une certaine renommée.





Au niveau de l’histoire, on va endosser le rôle de Arjun Devraj, un puissant soldat Soltari qui ne reculera devant rien pour retrouver la personne qu’il recherche. Joué par le comédien Rahul Kohli (Sermons de minuit, La Chute de la maison Usher), Arjun Devraj sera un personnage qui n'évoluera pas seul, contrairement à Selene de Returnal, puisqu'il est annoncé qu'il fera d'autres rencontres. On apprend via le PlayStation Blog que le gameplay de Saros, contrairement à celui de Returnal, dispose d’un système de ressources et de progression permanente, ce qui rend chaque mort utile. Cela dit, on dirait bien que Housemarque a repris le système de progression générative car visiblement, "le monde change au rythme des morts" avec la possibilité d'améliorer son équipement, constitué d’armes et de pièces d’armure évolutives.La sortie de Saros est attendue pour 2025, exclusivement sur PS5.