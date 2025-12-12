CONTROL 2 Resonant : un suite qui n'a plus rien à voir avec le 1er jeu, ça s'annonce incroyable !

Six ans après le premier opus marquant de Remedy, Control 2, rebaptisé CONTROL Resonant (les majuscules sont importants), a été officiellement présenté lors des Game Awards 2025, confirmant les rumeurs et les récents leaks. Toutefois, là où Remedy Entertainment surprend, c'est que cette suite ose le changement radical avec son aîné. On oublie Jesse Faden pour commencer pour proposer un nouveau protagoniste répondant au nom de Dylan Daden, qui n'est autre que son frère. Après des années de confinement aux mains du Federal Bureau of Control (FBC), Dylan se retrouve confronté à une crise surnaturelle majeure. Chargé de combattre une mystérieuse entité cosmique capable de déformer la réalité, il devra maîtriser ses pouvoirs extraordinaires pour sauver Manhattan et retrouver sa sœur, toujours à la tête du Bureau. Parce que oui, cette suite ose aussi l'ouverture de ses environnements et on passe d'intérieurs très industriels à une ville plus grande, plus large et surtout ravagée ! « CONTROL Resonant pousse notre série paranaturelle vers un terrain de jeu expansif, où choix, pouvoirs et conséquences façonnent l’expérience », explique Mikael Kasurinen, codirecteur créatif. « On peut entrer dans cette suite sans avoir joué au premier jeu. On a élargi l’échelle, le combat, l’exploration et la narration pour offrir une expérience plus grande et mémorable. C’est ambitieux, un peu fou, et nous avons hâte que les joueurs s’y perdent. »





L'autre élément qui marque une rupture radicale avec le premier jeu, c'est le gameplay. Dylan troque le gun évolutif de sa sœur pour l’Aberrant, une arme de mêlée capable de prendre plusieurs formes — bâton, marteau ou couteaux — et qui s’adapte à son style de combat. Les affrontements sont plus viscéraux, avec un mélange de corps-à-corps et de pouvoirs surnaturels, permettant de tirer parti de l’environnement et de déclencher des capacités élémentaires. On apprend aussi que l’exploration s’étend sur plusieurs zones de Manhattan, transformées par l’influence d’une force cosmique. La gravité est altérée, les lois naturelles bouleversées, et la réalité réorganisée en un véritable cauchemar géophysique. Au-delà du monde matériel, les joueurs pourront pénétrer un espace métaphysique mystérieux, reflet du psychisme troublé de Dylan, et faire évoluer leurs pouvoirs au fil de choix narratifs et d’un système de progression approfondi.

CONTROL Resonant est publié par Remedy Entertainment, co-financé et co-produit par Annapurna Pictures dans le cadre d’un partenariat stratégique. Le jeu sortira en 2026 sur PS5, Xbox Series X|S, PC via Steam et Epic Games Store, ainsi que sur Mac via Steam et l’App Store.











































