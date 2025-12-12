Lords of the Fallen 2 : du gameplay avec des gros boss et la même musique qu'Intergalactic de Naughty Dog

JeuxActuJeuxActu.com

Après plusieurs mois de silence radio, CI Games et Hexworks ont profité de la vitrine des Game Awards 2025 pour livrer un nouvel aperçu concret de Lords of the Fallen 2 à travers un trailer de gameplay. La vidéo, portée par "It’s a Sin" de Pet Shop Boys (un choix musical déjà remarqué récemment dans Intergalactic The Heretic Prophet de Naught Dog) donne immédiatement le ton : emphase, noirceur et gros boss qui tâchent. Après, difficile de parler de rupture en découvrant ces premières images : chevaliers maudits, dragons rongés par le temps, architectures gothiques écrasantes, Lords of the Fallen 2 s’inscrit clairement dans la continuité esthétique du premier opus. On retrouve également la mécanique centrale de la licence, ce passage permanent entre le monde des vivants et son reflet cauchemardesque, l’Umbral, via la fameuse lanterne.

 

Hexworks promet néanmoins des ajustements notables. Le directeur du jeu, James Lowe, évoque un système de combat « plus rapide et plus brutal », une variété d’ennemis renforcée et des affrontements de boss pensés pour être plus spectaculaires. Un discours attendu, presque obligé, surtout après l’accueil critique mitigé du précédent épisode, beaucoup trop lourd et trop lent pour les joueurs qui n'ont pas été convaincus. Cette suite entend cependant aller plus loin sur le plan de la violence et du spectacle. Désarticulation des ennemis, nouvelles exécutions, boss démesurés — dont un dragon colossal manipulant vents et éclairs — et un système de combat annoncé comme plus fluide viendront enrichir l’expérience. Le jeu proposera également une coopération en progression partagée ainsi qu’un PvP optionnel. L’ensemble tourne sous Unreal Engine 5, avec une sortie prévue en 2026 sur PS5, Xbox Series X|S et PC.

 

En parallèle, CI Games a déployé la mise à jour 2.5 de Lords of the Fallen (2023), présentée comme la dernière update majeure. Rééquilibrage profond des boss, nouveau mode Veteran, comportements ennemis revus : le studio insiste sur une écoute attentive de sa communauté dont le studio est à l'écoute. On veut bien les croire vu la réception timide du jeu à sa sortie.

Maxime Chao
Journaliste / Rédacteur en Chef
le vendredi 12 décembre 2025
11:21


Lords of the Fallen 2

Jeu : Action/RPG
Editeur : CITY Interactive
Développeur : Hexworks
2026
2026
2026

