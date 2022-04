Lords of the Fallen 2 : le jeu passe sous Unreal Engine 5, une date de sortie annoncée aussi

La suite de cette franchise a été développée par notre studio interne Hexworks depuis 2019. Le projet a été mené à partir de Barcelone en Espagne, avec des talents de développement supplémentaires basés en Roumanie, au Royaume-Uni et en France. Notre studio de développement interne compte plus de 60 membres, et l'équipe travaille en étroite collaboration avec d'autres développeurs tiers qui gèrent plusieurs éléments dans le développement du jeu, qui a désormais atteint un stade avancé dans la production. Nous prévoyons de lancer la campagne marketing du jeu au troisième trimestre de l'année 2022. Lords of the Fallen 2 devrait sortir en 2023 au prix fort pour la nouvelle génération de consoles et PC.

Voilà bien des années que nous n'avions pas eu des nouvelles de Lords of the Fallen 2, mais c'était sans compter sur la publication la semaine dernière du Consolidated Management Report de CI Game s, afin d'obtenir enfin des informations croustillantes sur le jeu. Si les documents expliquent en détails la stratégie pour l'ensemble du catalogue de l'éditeur, on apprend que le développement de Lords of the Fallen 2 a réellement commencé en 2019 dans les studios de Hexworks, qui appartiennent à CI Games. Le studio ne travaille pas seul sur ce projet d'envergure, puisque des tiers se sont ajoutés et venant de tous les horizons : Roumanie, Grande-Bretagne et même France. A l'heure actuelle, c'est pas moins de 60 développeurs qui travaillent d'arrache-pied sur le titre, sachant que la fenêtre de sortie est fixée à l'année 2023, sans plus de précisions.

Là où ça devient intéressant, c'est que le rapport de CI Games donne aussi quelques détails sur l'Unreal Engine 5, le nouveau moteur d'Epic Games dont les démos techniques font le tour du monde depuis maintenant 2 bonnes années. L'éditeur annonce que l'ensemble des grosses productions en cours vont naturellement basculer vers l'Unreal Engine 5, ce qui devrait permettre aux titres de bénéficier des meilleurs outils pour que le rendu soit le plus next gen' possible. Il est d'ailleurs que Lords of the Fallen 2 sortira uniquement sur PC, PS5 et Xbox Series. Une bonne nouvelle.