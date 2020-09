Lords of the Fallen 2 : le développement se poursuit dans un nouveau studio

Décidément, le développement de Lords of the Fallen 2 est un projet sans fin. Après être passé sous la coupe de Deck13 puis de Defiant Studios le développement a finalement été rapatrié en interne chez CI Games il y a plus d'un an : d'ailleurs, la compagnie affirmait en mars 2020 que le jeu verrait le jour finalement sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X. Aujourd'hui, nouveau rebondissement dans le parcours du soft : sa conception vient d'être confiée à un tout nouveau studio du nom de Hexworks.En réalité, Hexworks est un organe de CI Games : basé à Barcelone et Bucarest, cette nouvelle firme vient d'être ouverte spécialement pour la gestion de Lords of the Fallen 2. Au programme : 25 personnes avec à leur tête le producteur exécutif Saul Gascon et le directeur créatif Cezar Virtosu pour un RPG à l'ambiance dark fantasy. On nous promet également une vision plus indé avec des combats exigeants, inspirés des références issues du studio FromSoftware (Dark Souls, Sekiro et l'on en passe).Désormais, il n'y a pas plus qu'à attendre une date de sortie.