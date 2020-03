Lords of the Fallen 2 : le jeu finalement prévu sur PC, PS5 et Xbox Series X

Marek Tymiński, à la tête de la firme polonaise, qui s'est laissé aller à quelques déclarations dans un communiqué officiel : le jeu aurait donc été modernisé en interne et plusieurs parties auraient été confiés à des partenaires externes, qui viennent tout juste de commencer leur travail. Afin d'éviter l'erreur douloureuse déclarée en mai dernier, CI Games garderait les rennes du développement et, d'ailleurs s'est rendu compte d'une finalité : la PS4 et la Xbox One étant en fin de course, Lords of the Fallen 2 se concentrera principalement sur la PS5 et la Xbox Series X, sans oublier l'inconditionnel PC.



La réalisation de l'action-RPG avance donc tranquillement même si avec une cinquantaine de personnes sur le projet, CI Games a encore besoin de recruter à tour de bras pour peaufiner ces idées. Au passage, notons que le studio est bien occupé puisqu'après le succès de Sniper Ghost Warrior Contracts, un deuxième opus vient tout juste d'être officialisé.





Gameplay de Lords of the Fallen 1, sorti en 2014

Voilà bientôt un an que nous n'avons pas eu de nouvelles de Lords of the Fallen 2 : après avoir annoncé le retrait de Defiant Studio dans le développement pour s'atteler soi-même à la conception, Ci Games s'est fait particulièrement discret mais fait signe de la main, aujourd'hui, avec de nouvelles informations sur le jeu.Et c'est