Le film live-action The Legend of Zelda avance finalement sa sortie au cinéma

Après avoir déjà connu un premier changement de calendrier il y a quelques mois, le film live-action The Legend of Zelda modifie une nouvelle fois sa date de sortie, mais cette fois dans le bon sens. Initialement attendu pour le 7 mai 2027, le long-métrage arrivera finalement plus tôt, avec une sortie mondiale désormais fixée au 30 avril 2027. Et comme souvent lorsqu’il s’agit d’une annonce importante liée à Nintendo, c’est Shigeru Miyamoto lui-même qui a communiqué la nouvelle via le compte officiel japonais de Nintendo. Dans un court message adressé aux fans, Miyamoto explique que l’équipe travaille activement afin de livrer le film “le plus rapidement possible”, tout en remerciant le public pour sa patience à moins d’un an de la sortie. En France, où les films sortent traditionnellement le mercredi, The Legend of Zelda devrait logiquement être avancé au 28 avril 2027, même si Sony Pictures France n’a pas encore mis à jour sa programmation officielle.







Le film sera réalisé par Wes Ball, connu notamment pour La Planète des Singes Le Nouveau Royaume. Le casting principal réunira Benjamin Evan Ainsworth dans le rôle de Link et Bo Bragason dans celui de Zelda. Produit par Nintendo et Arad Productions, le projet est cofinancé et distribué par Sony Pictures, qui continue d’investir massivement dans les adaptations de jeux vidéo après Uncharted, Gran Turismo ou encore Resident Evil. Ce film représente surtout une étape importante pour Nintendo, puisqu’il s’agit de son premier projet live-action après le succès colossal des films d’animation Mario. Avec Super Mario Galaxy qui approche déjà les 950 millions de dollars au box-office mondial, Nintendo espère désormais sans doute transformer Zelda en son prochain énorme succès au cinéma.



