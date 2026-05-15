Xbox Elite Controller 3 : les images de la manette ont fuité, il y a quelques changements

Alors qu’une nouvelle manette Xbox pensée pour le cloud gaming vient à peine de commencer à circuler sur Internet quelques heures plus tôt, une seconde fuite beaucoup plus importante est apparue dans la foulée, révélant cette fois ce qui semble être le futur successeur du célèbre Xbox Elite Controller Series 2. Et au vu des premières images publiées accidentellement par l’organisme de régulation brésilien Anatel, Microsoft ne se contenterait pas d’une simple révision esthétique, mais prépare une évolution bien plus ambitieuse de sa manette haut de gamme.





Les images, relayées par le média brésilien Tecnoblog, montrent ce qui serait le futur Xbox Elite Controller Series 3, avec un design immédiatement reconnaissable mais plusieurs nouveautés assez intrigantes, dont certaines pourraient profondément modifier la manière dont la manette est utilisée, notamment dans les jeux orientés simulation ou cloud gaming. Au premier coup d’œil, cette Xbox Elite Controller Series 3 conserve évidemment l’ADN visuel des précédents modèles, puisqu'on retrouve la forme générale de la manette Xbox moderne, les sticks asymétriques, les palettes arrière interchangeables ainsi que le D-Pad modulable. Mais en regardant plus attentivement les images, plusieurs changements sautent immédiatement aux yeux, et le truc le plus mystérieux concerne probablement l’apparition de deux nouvelles molettes situées dans la partie inférieure de la manette. Et à ce stade, personne ne sait encore exactement à quoi elles servent.









Ces nouvelles commandes ressemblent à de petites roues de défilement intégrées directement dans la coque, ce qui laisse imaginer plusieurs possibilités. Elles pourraient servir à ajuster rapidement certains paramètres de la manette, comme la sensibilité des sticks, le volume audio ou les profils personnalisés. Mais certains pensent déjà que Microsoft pourrait aussi vouloir introduire une nouvelle méthode d’interaction dans certains jeux spécifiques, notamment les simulations comme Microsoft Flight Simulator, où ce type de contrôle rotatif pourrait avoir énormément d’intérêt pour gérer des instruments, des réglages de navigation ou différents systèmes de cockpit.

Autre nouveauté très importante révélée par les documents d’Anatel : la Xbox Elite Controller Series 3 intégrerait un nouveau bouton dédié au “cloud mode”. D’après les premières informations visibles dans les documents réglementaires, cette nouvelle fonctionnalité permettrait à la manette de basculer entre un mode local classique et un mode spécifiquement pensé pour le Xbox Cloud Gaming. En pratique, cela signifierait que la manette pourrait se connecter plus directement aux serveurs de streaming de Microsoft afin de réduire la latence lorsque l’on joue via le cloud. Autrement dit, Microsoft chercherait à supprimer une partie du délai habituellement causé par le passage du signal via plusieurs appareils intermédiaires. Et si cette technologie fonctionne réellement comme prévu, cela pourrait représenter une amélioration assez importante pour le cloud gaming, notamment sur les jeux compétitifs ou les titres nécessitant des réactions rapides. Ce nouveau “cloud mode” ne serait d’ailleurs pas réservé à la Xbox Elite Controller Series 3, puisqu’il devrait également apparaître sur l'autre manette Xbox plus compacte qui avait déjà fuité plus tôt dans la journée. Tout cela confirme surtout une chose : Microsoft semble accélérer très sérieusement ses investissements autour du jeu en streaming et prépare probablement une nouvelle génération d’accessoires conçus dès le départ pour cet usage.









Mais ce n’est pas tout, l’autre changement notable concerne cette fois la batterie de la manette. Selon les documents publiés par Anatel, Microsoft abandonnerait le système actuel au profit d’une batterie rechargeable amovible, ce qui représenterait un changement assez important dans la philosophie du produit. Jusqu’ici, la Xbox Elite Controller Series 2 intégrait une batterie interne fixe de 2050 mAh, tandis que cette nouvelle version utiliserait une batterie amovible légèrement plus petite, d’une capacité de 1528 mAh. Sur le papier, cela peut sembler être un recul en autonomie, mais la possibilité de remplacer facilement la batterie pourrait au contraire devenir un énorme avantage sur le long terme, surtout pour une manette haut de gamme vendue à un prix particulièrement élevé. Beaucoup de joueurs reprochaient justement à la Xbox Elite Controller Series 2 son vieillissement compliqué une fois la batterie affaiblie après plusieurs années d’utilisation intensive. Avec cette nouvelle approche, Microsoft pourrait chercher à rendre la manette plus durable, plus facilement réparable et plus flexible au quotidien.





Sinon, sur un plan visuel, le design paraît également légèrement plus raffiné. Le D-Pad semble avoir été retravaillé avec une finition un peu différente, certains contours paraissent plus propres et l’ensemble donne l’impression d’être un peu plus moderne tout en conservant immédiatement l’identité visuelle des précédentes manettes Elite. Microsoft sait très bien que l’Elite Controller est devenu une référence chez énormément de joueurs Xbox et PC, au point que beaucoup considèrent encore aujourd’hui la Xbox Elite Controller Series 2 comme l’une des meilleures manettes jamais conçues malgré ses défauts techniques. Il était donc peu probable que le constructeur change radicalement une formule qui fonctionne déjà aussi bien.





Pour l’instant, Microsoft n’a évidemment encore rien annoncé officiellement concernant cette nouvelle manette. Mais le fait que ces images apparaissent désormais dans des documents de certification réglementaire laisse penser que le produit approche probablement de sa présentation officielle. Et honnêtement, il serait assez logique que Microsoft profite de son grand showcase Xbox prévu au mois de juin pour dévoiler cette nouvelle génération de manettes.



