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Xbox Game Pass : la nouvelle PDG baisse le prix des abonnements avec effet immédiat ! Voici les nouveaux tarifs.

Xbox Game Pass : la nouvelle PDG baisse le prix des abonnements avec effet immédiat ! Voici les nouveaux tarifs.

Voilà une annonce qu'on ne pensait pas arriver aussi tôt, mais il faut croire que Asha Sharma veut montrer que sa présidence doit être celle du changement chez Xbox. En effet, à compter de maintenant, les deux principales formules du Game Pass voient leurs tarifs diminuer, puisque l’offre Xbox Game Pass Ultimate passe de 26,99€ à 20,99€ par mois, tandis que le PC Game Pass s’établit désormais à 12,99€. Un réajustement de prix qui s’inscrit dans la volonté affichée par Asha Sharma de rendre les abonnements plus accessibles après plusieurs critiques sur la hausse des prix jugés trop excessives par une partie des joueurs.

Microsoft

Cependant, cette baisse tarifaire ne s’effectue pas sans contrepartie, puisque Microsoft a confirmé dans le même temps une modification majeure, puisque les jeux Call of Duty ne seront plus intégrés au Game Pass dès leur sortie, mais arriveront désormais avec un délai d’environ un an après leur commercialisation. Ce changement marque un tournant assez net dans la stratégie du service, dans la mesure où le “Day One” faisait partie des piliers marketing les plus forts du Game Pass, et que l’arrivée de Call of Duty dans ce modèle devait initialement incarner l’un des bénéfices majeurs du rachat d’Activision Blizzard, ce qui laisse aujourd’hui penser que l’équation économique de cette intégration n’a peut-être pas produit les effets attendus. Pour autant, Microsoft précise que rien n'est figé et que le service va continuer à évoluer et s'adapter en fonction des besoins, afin de rendre le Game Pass plus flexible et mieux adapté aux différents profils de joueurs, ce qui laisse entendre que d’autres ajustements pourraient intervenir dans les mois ou années à venir. 

Microsoft


Maxime Chao Maxime Chao
Journaliste / Rédacteur en Chef
le mardi 21 avril 2026
18:55


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