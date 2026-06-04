007 First Light : face au succès du jeu, Amazon MGM met son grain de sel pour les prochains jeux

Développé et édité par IO Interactive, 007 First Light est déjà un succès avec ses 1,5 million de ventes réalisées lors de ses premières 24 heures. Si l'on attend une mise à jour des chiffres après plusieurs semaines d'exploitation, Amazon n'a pas tardé à manifester son envie de prendre part à cette belle aventure et de croquer le succès à pleine dent, en confirmant son intention de prendre un rôle beaucoup plus actif dans l’avenir de la licence côté jeu vidéo. Dans un entretien accordé à Polygon, Jeff Gattis, directeur général d’Amazon Games, a expliqué que 007 First Light constitue un cas particulier. Le projet avait été signé par IO Interactive avant le rachat de MGM par Amazon en 2022, ce qui signifie que le géant américain n’était pas à l’origine de son développement. Amazon possède désormais les droits de la licence James Bond, mais l’accord ayant permis la création de 007 First Light était déjà en place lorsque l’acquisition a été finalisée.









Cette situation ne devrait toutefois pas se reproduire, puisque selon Gattis, les futurs jeux James Bond seront développés sous la supervision de MGM et, potentiellement, d’Amazon Game Studios. Sans annoncer explicitement la fin de la collaboration avec IO Interactive, cette déclaration laisse entendre que les prochaines adaptations pourraient être confiées à d’autres équipes ou être davantage contrôlées en interne par Amazon. Une stratégie qui s’inscrit dans une volonté de l’entreprise de développer ses propriétés intellectuelles sur plusieurs supports, étant donné que Amazon travaille déjà sur plusieurs adaptations télévisées issues du jeu vidéo, notamment autour de Tomb Raider et de God of War, avec l’objectif de créer des écosystèmes où séries, films et jeux vidéo se complètent et se renforcent mutuellement.

Reste maintenant une question importante : quid du rôle d’IO Interactive désormais. Le studio danois est largement considéré comme l’un des principaux artisans du succès de 007 First Light, grâce à son expérience acquise sur la série Hitman. Si Amazon décide effectivement de reprendre la main sur la franchise, rien ne garantit que l’équipe restera impliquée dans les futurs épisodes. De même, une telle emprise d'Amazon Games en lieu et place d'IO Interactive peut aussi susciter un rejet de la part des gamers, jamais avares en boycott si jamais ils sentent que les suites ne sont plus faites avec les créatifs d'origine.



Et puis, cette tentative de tout ramener vers soi suscite d'autres interrogations chez certains observateurs. Amazon Games n’a pas toujours rencontré le succès avec ses productions originales, malgré quelques réussites comme New World. Miser sur des licences mondialement connues comme James Bond ou Tomb Raider apparaît donc comme une stratégie plus sûre, mais elle devra encore prouver qu’elle peut reproduire le niveau de qualité atteint par 007 First Light. Pour l’instant, aucun nouveau jeu James Bond n’a été annoncé. Une chose semble néanmoins claire : après avoir récupéré les droits de la licence, Amazon entend désormais en contrôler directement l’avenir. Mais la communauté des joueurs restera vigilante aussi. Vous nous avez compris...



