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007 First Light : le jeu continue de cartonner, un point sur les ventes, et détails sur la roadmap

007 First Light : le jeu continue de cartonner, un point sur les ventes, et détails sur la roadmap

Après un lancement déjà très solide pour 007 First Light, IO Interactive confirme que son projet James Bond ne compte clairement pas s’arrêter à sa campagne principale. En une semaine seulement, le jeu a franchi la barre des 2,7 millions d’exemplaires vendus toutes plateformes confondues, après un démarrage déjà impressionnant à 1,5 million en 24 heures. Un score qui sécurise immédiatement la stratégie de suivi de contenu mise en place par IO Interactive, bien décidé à installer durablement cette nouvelle version vidéoludique de James Bond. Cette roadmap promet de prolonger largement l’expérience, avec au programme plusieurs nouvelles missions centrées sur le mode "Simulations Tactiques" (TacSim), avec des opérations spéciales rejouant certains environnements déjà visités dans la campagne principale, mais avec des variantes d’objectifs et de nouvelles contraintes.

007 First Light

Le studio prévoit également une mise à jour technique importante avec l’arrivée d’un support amélioré du Path Tracing pour les configurations équipées de cartes GeForce RTX, afin de pousser encore plus loin le rendu visuel déjà très ambitieux du jeu. Côté gameplay, IO Interactive introduira de nouveaux outils d’espionnage avec l’arrivée des lunettes G2, un gadget inédit pensé pour enrichir les approches furtives et l’analyse de terrain. Une mission dédiée au personnage de Bawma, incarné par Lenny Kravitz, est également prévue, afin de développer un peu plus ce personnage encore sous-exploité dans l’histoire principale. On apprend aussi l'arrivée d'un mode New Game+ qui permettra de relancer la campagne en conservant sa progression et son équipement, tandis qu’un mode photo viendra capitaliser sur la réalisation très cinématographique du jeu. Et enfin, IO Interactive confirme enfin que la version Nintendo Switch 2 est toujours prévue pour l’été. Vous savez tout.

007 First Light


Maxime Chao Maxime Chao
Journaliste / Rédacteur en Chef
le samedi 6 juin 2026
13:12


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007 First Light

Jeu : Action
Editeur : IO Interactive
Développeur : Io Interactive
27 Mai 2026
27 Mai 2026
27 Mai 2026
2026

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