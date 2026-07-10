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God of War Laufey lâche un gros indice sur sa date de sortie en confirmant sa version disque

God of War Laufey lâche un gros indice sur sa date de sortie en confirmant sa version disque

Quelques semaines après son annonce surprise lors du State of Play, God of War Laufey continue de faire parler de lui. Si Santa Monica Studio n'a toujours pas dévoilé de date de sortie, le studio vient en revanche de glisser un indice qui pourrait bien permettre de situer son lancement, tout en rassurant les amateurs de jeux physiques. Sur Twitter (désolé, on ne l'appellera jamais X), en réponse à un joueur qui s'interrogeait sur une éventuelle sortie uniquement en version numérique, Santa Monica Studio a été très clair : « Nous pouvons confirmer que God of War Laufey sera disponible sur disque. » Une simple phrase, mais qui a rapidement retenu l'attention de la communauté.

God of War Laufey

Forcément, avec Sony qui a récemment annoncé que la production de nouveaux jeux PlayStation sur disque prendra fin à partir de janvier 2028, la confirmation d'une édition physique pour God of War Laufey laisse donc fortement penser que le jeu arrivera avant cette échéance, probablement courant 2027. Certains parlent même du Printemps 2027. Cette information contraste également avec la stratégie adoptée pour d'autres grosses productions. Rockstar Games, par exemple, a confirmé que les éditions physiques de GTA 6 ne contiendront qu'un simple code de téléchargement dans la boîte, une décision qui a largement fait réagir les joueurs. Pour l'heure, Santa Monica Studio n'a toujours confirmé ni date ni fenêtre de sortie. Néanmoins, entre cette annonce concernant l'édition physique et les précédentes rumeurs évoquant une sortie au premier semestre 2027, tout laisse penser que le développement avance suffisamment bien pour viser une commercialisation avant la fin de l'année 2027.


Maxime Chao Maxime Chao
Journaliste / Rédacteur en Chef
le vendredi 10 juillet 2026
20:46


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God of War Laufey

Jeu : Action
Editeur : Sony Interactive Entertainment LLC
Développeur : Santa Monica Studio
2027

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