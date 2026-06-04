God of War : l’annonce de Laufey inquiète certains fans, Santa Monica répond

L’annonce de God of War Laufey lors du dernier State of Play a forcément surpris pas mal de monde. Après deux jeux centrés sur Kratos et Atreus dans la mythologie nordique, beaucoup s’attendaient à découvrir la prochaine grande aventure du Fantôme de Sparte en Egypte. À la place, Santa Monica Studios a choisi de mettre en avant Faye, la femme de Kratos, dans un spin-off qui se déroulera après sa mort et qui l’emmènera directement dans l’au-delà des dieux.

Forcément, cette révélation a immédiatement déclenché une question chez les fans : est-ce que Kratos est en train de passer au second plan ?





Dans une interview publiée après l’annonce du jeu, Cory Barlog a tenu à rassurer tout le monde. Selon lui, Laufey permet simplement d’explorer une autre facette de l’univers God of War, mais cela ne signifie absolument pas que l’histoire de Kratos est terminée. Au contraire, le patron du studio Santa Monica explique que le personnage continuera d’avoir une place centrale dans la franchise pour les années à venir. En réalité, le studio semble surtout vouloir élargir son univers., car après avoir passé près de 20 ans à suivre presque exclusivement Kratos, Laufey offre l’occasion de raconter d’autres histoires tout en restant connecté à la grande fresque narrative construite depuis les débuts de la série. On rappelle d'ailleurs que ce God of War Laufey emmènera Faye dans le royaume des morts des différentes divinités, ce qui ouvre naturellement la porte à de nouvelles mythologies que la série n’avait encore jamais vraiment explorées. Les premières images montrent déjà Sekhmet, déesse égyptienne de la guerre, mais aussi Begyse, une divinité guerrière issue de la tradition mongole. Un choix qui laisse penser que Santa Monica veut désormais dépasser le simple cadre des mythologies grecque et nordique.









Évidemment, cette nouvelle direction ne fait pas l’unanimité, et depuis l’annonce du jeu, les débats se multiplient sur les réseaux sociaux. Certains joueurs sont curieux de découvrir enfin un personnage aussi important que Faye, dont on entend parler depuis des années sans jamais vraiment l’avoir connue. D’autres auraient préféré voir Kratos reprendre immédiatement du service dans une nouvelle saga principale. Mais là encore, Santa Monica a rapidement calmé les inquiétudes. Le studio a même publié un message sur les réseaux sociaux promettant que "de nombreuses autres histoires" autour de Kratos restaient encore à raconter. Et si le pari fonctionne, cela pourrait surtout permettre à la licence d’explorer beaucoup plus librement les différentes mythologies du monde sans forcément devoir justifier à chaque fois la présence de Kratos au centre de l’histoire. Une manière de faire grandir l’univers God of War tout en gardant son héros emblématique en réserve pour les prochains grands chapitres quelque part.



