Gof of War Laufey : qui est Faye, cette femme qui remplace Kratos, et qui se bat contre des divinités tibétaines et égyptiennes ?

Les rumeurs disaient encore vrai et NateTheHate est sans doute wanted dans les locaux de Santa Monica Studios, car le prochain épisode de la franchise God of War sera bien centré sur Laufey, plus connue sous le nom de Faye, l'épouse de Kratos et mère d'Atreus. Baptisé God of War Laufey, ce nouvel opus prévu sur PS5 abandonne le point de vue du Fantôme de Sparte pour suivre une héroïne que les fans n'avaient jusqu'ici connue qu'à travers les récits de ses proches. Dans le trailer de gameplay qui a été lâché en fin de State of Play, on s'aperçoit qu'après sa crémation, Faye se réveille dans l'Everywhen, une étrange dimension où convergent les dieux, les créatures mythologiques et la magie elle-même. Ce royaume, présenté comme l'au-delà des divinités, sert de décor à une aventure parallèle aux événements de la saga nordique. Pour espérer retrouver les siens, Faye devra comprendre les mystères de cet univers où cohabitent des figures issues de différentes mythologies, comme la déesse égyptienne Sekhmet ou le dieu guerrier tibétain Begtse.









En termes de gameplay, Santa Monica Studio promet une approche plus dynamique du combat. Là où Kratos privilégiait la puissance et l'impact, Faye mise sur la vitesse, la mobilité et les enchaînements fluides. Les développeurs évoquent même un mélange entre la nervosité de l'ère grecque et la richesse narrative des épisodes nordiques. Faye combat principalement avec une épée légendaire confiée par Rue, un mystérieux ruban enchanté qui en est le gardien. Les affrontements permettent d'enchaîner les attaques au sol et dans les airs sans interruption, avec un système particulièrement axé sur le mouvement et les combos. D'ailleurs, Faye ne se contente pas de manier une arme, car en tant que « Main d'Or des Jötnar », elle maîtrise aussi une magie unique basée sur la manipulation des âmes. Certaines attaques lui permettent d'ailleurs d'arracher l'âme d'un adversaire pour la projeter contre d'autres ennemis, déclenchant des réactions en chaîne et ouvrant la porte à des combos particulièrement spectaculaires.









A noter que Faye ne sera pas seule durant son périple et sera même accompagnée de deux autres protagonistes : Rue, le ruban magique gardien de l'épée légendaire et Phranque, un cube cosmique gélatineux aussi étrange qu'attachant. Côté casting, Deborah Ann Woll reprend le rôle de Faye après God of War Ragnarök, tandis que Jack Quaid (The Boys) prête sa voix à Phranque. Santa Monica Studio insiste sinon sur le fait que les fondamentaux de la licence resteront intacts, à savoir exploration, combats brutaux et narration forte. Aucune date de sortie, mais d'après Jason Schreier, ça ne devrait pas trop tarder et beaucoup parle d'une sortie entre février et avril 2027...



























