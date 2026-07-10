Après avoir viré 3 200 personnes chez Xbox, Asha Sharma a été nommée conseillère à l'emploi par la Banque Fédérale américaine

Quelques jours seulement après l'annonce d'un vaste plan de licenciements chez Xbox, on apprend que sa présidente, Asha Sharma, vient d'être nommée par la Réserve fédérale américaine pour co-diriger un groupe de réflexion consacré, écoutez bien, à l'emploi et à la productivité. Ce n'est pas une blague, et cette annonce n'a pas manqué de faire réagir une partie de l'industrie du jeu vidéo, tant le calendrier interpelle. La nomination a été officialisée par Kevin Warsh, président de la Réserve fédérale des États-Unis, dans le cadre de la création de plusieurs groupes de travail externes chargés d'apporter leur expertise sur différents enjeux économiques. Selon le communiqué de presse, Asha Sharma fera partie du panel consacré à l'évolution de la productivité et du marché de l'emploi, aux côtés de Charles I. Jones, professeur d'économie à l'université Stanford, et de Marc Andreessen, célèbre investisseur de la Silicon Valley.









Sans surprise, cette nomination a suscité de nombreuses réactions et une vague d'indignation sur les réseaux sociaux. De nombreux observateurs soulignent l'ironie de voir la dirigeante d'une division ayant récemment procédé à des milliers de suppressions de postes participer désormais à un groupe de réflexion consacré à l'emploi. Plusieurs développeurs et joueurs y voient un symbole des contradictions qui entourent actuellement les grandes entreprises technologiques. Selon le communiqué de la Federal Reserve, ce groupe de travail aura pour mission d'étudier l'impact des nouvelles technologies, notamment l'intelligence artificielle, sur la productivité, le marché du travail et l'économie américaine. Les conclusions de ces travaux doivent permettre d'alimenter les analyses économiques de la banque centrale et d'éclairer ses futures décisions en matière de politique monétaire.





L'intelligence artificielle occupe justement une place grandissante dans les stratégies des grands groupes technologiques, y compris dans l'industrie du jeu vidéo. Microsoft, comme d'autres acteurs du secteur, investit massivement dans ces technologies afin d'améliorer ses outils de développement et ses processus internes. Dans le même temps, de nombreux professionnels s'interrogent sur les conséquences de cette transformation pour l'emploi, alors que les licenciements continuent de se multiplier dans le secteur. Si cette nomination ne signifie évidemment pas qu'Asha Sharma sera chargée de définir la politique de l'emploi aux États-Unis, son arrivée au sein de ce groupe consultatif risque de continuer à alimenter les débats, notamment au regard du contexte social particulièrement tendu que traverse actuellement la branche gaming de Microsoft. On rappelle que l'entreprise a confirmé il y a quelques jours la suppression d'environ 3 200 postes au sein de Xbox et de ses studios, soit une nouvelle vague de licenciements qui s'ajoute aux nombreuses réductions d'effectifs ayant touché l'industrie du jeu vidéo ces dernières années. Plusieurs projets ont également été annulés ou réorganisés dans le cadre de cette restructuration. Et visiblement, c'est loin d'être terminé...



