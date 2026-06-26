Malgré les échecs Concord et Marathon, Sony PlayStation refuse d'abandonner les jeux multi live service

Malgré plusieurs revers ces dernières années, Sony n'a visiblement pas l'intention d'abandonner le marché des jeux service. Le constructeur japonais estime toujours que ce modèle représente une opportunité majeure pour attirer des joueurs à l'échelle mondiale et compte poursuivre ses investissements dans ce domaine, tout en continuant à développer des expériences solo. Difficile à croire, mais c'est pourtant vrai. Dans un entretien accordé au magazine Famitsu, le président de Sony Interactive Entertainment, Hideaki Nishino, a réaffirmé que les jeux service occupaient encore et toujours une place importante dans la stratégie de PlayStation. Selon lui, l'objectif est de « revitaliser le marché » grâce à un mélange de productions first-party et de partenariats avec des studios tiers, tout en continuant à expérimenter de nouvelles approches.









Sony PlayStation estime que le genre est encore relativement jeune et en constante évolution. De nombreux développeurs cherchent encore la bonne formule pour fidéliser les joueurs sur le long terme, ce qui pousse PlayStation à poursuivre ses essais plutôt qu'à abandonner définitivement ce segment. Hideaki Nishino explique également qu'un jeu service ne peut fonctionner sans un suivi régulier et que la publication continue de nouveaux contenus constitue l'une des clés de son succès. Ces déclarations interviennent pourtant après plusieurs difficultés rencontrées par PlayStation sur ce marché qui n'interesse plus grand-monde auprès des joueurs. L'échec de Concord, retiré quelques jours seulement après son lancement, a marqué les esprits, tandis que Bungie, pourtant racheté pour son expertise dans les jeux service avec Destiny, a connu plusieurs vagues de restructurations ces derniers mois du fait de l'échec de Marathon. Malgré cela, Sony considère toujours que le potentiel commercial du modèle reste important.









Le constructeur japonais précise néanmoins que cette stratégie ne se fera pas au détriment des jeux narratifs en solo, qui continueront de représenter un pilier de son catalogue first-party. En parallèle, les futurs jeux multijoueurs de type service devraient être développés avec une sortie simultanée sur PS5 et PC, une approche que Sony considère désormais comme sa base de lancement pour ce type de productions. Pour certains, c'est un suicide organisé, pour d'autres, une sage décision de ne pas tout jeter à la poubelle au premier obstacle venu...







