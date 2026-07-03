Jean-Luc Mélenchon s'attaque à PlayStation et GTA 6 : « Les joueuses et joueurs aussi ont des droits »

La disparition progressive des jeux vidéo sur disque s'invite désormais dans le débat politique. Après les annonces de Rockstar Games et de Sony PlayStation qui ont fait trembler l'industrie, Jean-Luc Mélenchon a pris position sur le sujet en dénonçant les conséquences du tout-numérique pour les consommateurs et en promettant une évolution de la législation s'il arrive au pouvoir. Sur Twitter (on ne dira jamais X, déso), le leader de La France insoumise est revenu sur deux annonces qui ont marqué l'industrie ces dernières semaines : la commercialisation de GTA 6 dans une boîte contenant uniquement un code de téléchargement et la décision de Sony Interactive Entertainment de mettre fin aux sorties physiques des jeux PlayStation à partir de janvier 2028.





« Avec GTA VI sans disque en 2026 et l'annonce de Sony de la fin des ventes de disques physiques pour les jeux en 2028, la question de savoir comment on considère ces produits se pose. Demain, vous paierez sans jamais rien posséder. Ni prêt, ni revente, ni garantie de conserver ce qu'on a payé. Le jeu vidéo n'est pas une simple marchandise, c'est un bien culturel et le droit en vigueur doit s'y appliquer. Nous ouvrirons le chantier en 2027. Les joueuses et joueurs aussi ont des droits ! »









Par cette déclaration, Jean-Luc Mélenchon défend l'idée d'accorder au jeu vidéo un statut de bien culturel offrant davantage de garanties aux consommateurs, notamment en matière de propriété, de revente ou de conservation des œuvres achetées. Une prise de position qui intervient alors que l'industrie accélère sa transition vers le dématérialisé. Le débat dépasse d'ailleurs largement le cas de PlayStation. Avec un jeu acheté en téléchargement, les joueurs ne possèdent généralement qu'une licence d'utilisation liée à leur compte, sans possibilité de revendre facilement leur achat comme ils le feraient avec un disque. En France, la Cour de cassation a d'ailleurs confirmé en 2024 que les jeux achetés sur les plateformes numériques ne pouvaient pas être revendus, confortant ainsi le modèle adopté par les principaux constructeurs et distributeurs.





Reste à savoir si cette question pourra réellement évoluer par la voie législative. Le marché du jeu vidéo est largement dominé par des groupes internationaux comme Sony, Microsoft ou Valve Corporation, ce qui laisse penser que toute réforme aurait davantage de poids à l'échelle européenne qu'au seul niveau français. Une chose est sûre par contre : avec la disparition annoncée du jeu physique sur disque, le débat sur la propriété des jeux vidéo ne fait que commencer.







