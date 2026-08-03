God of War : après Ryan Hurst, Dave Bautista serait en négociations pour devenir le nouveau Kratos

Décidément, la série God of War traverse une période particulièrement mouvementée. Alors que l'on apprenait un peu plus tôt dans la journée qu'Amazon prévoyait de remplacer les interprètes d'Atreus et de Thrud pour la Saison 2, voilà qu'un nouveau rebondissement vient secouer la production. Selon plusieurs médias américains, Dave Bautista serait désormais en négociations avancées avec Prime Video et Sony Pictures Television pour reprendre le rôle de Kratos, quelques semaines après l'éviction de Ryan Hurst, blessé pendant le tournage. Une succession de changements de casting qui interroge de plus en plus sur les coulisses de cette adaptation très attendue.









D'après Deadline, les discussions entre les différentes parties seraient bien engagées, car Amazon souhaiterait toujours tourner les deux premières saisons à la suite, un planning qui avait été bouleversé par la blessure de Ryan Hurst. L'acteur de Sons of Anarchy s'était déchiré un biceps durant le tournage, une blessure suffisamment grave pour nécessiter une intervention chirurgicale et plusieurs mois de rééducation. Attendre son retour aurait entraîné près d'un an d'arrêt de la production, avec un coût jugé trop important par le studio. Amazon a donc préféré repartir avec un nouvel interprète, même si cette décision implique de retourner une partie des scènes déjà filmées. Après environ quatre mois de tournage, plusieurs épisodes seraient déjà en boîte et devront désormais être reshootés avec le nouveau Kratos.





Le choix de Dave Bautista apparaît comme une évidence pour de nombreux fans. Ancien catcheur devenu acteur, il s'est imposé ces dernières années grâce à ses rôles dans Les Gardiens de la Galaxie, Dune ou encore Glass Onion. Son physique imposant correspond naturellement à celui du Dieu de la Guerre, au point que son nom revenait régulièrement dans les discussions bien avant l'annonce officielle du casting de Ryan Hurst. D'autrres estiment qu'il approche la soixantaine, est physiquement diminué et qu'il risque de ne pas suivre la cadence imposée par le dieu de la guerre. Wait and see comme on dit...



