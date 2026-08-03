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Marvel Tōkon Fighting Souls lâche son ultime trailer avant le grand combat

Marvel Tōkon Fighting Souls lâche son ultime trailer avant le grand combat

Après plusieurs mois de présentations et de démonstrations, Marvel Tokon Fighting Souls s'apprête enfin à faire ses débuts parmi les joueurs du monde entier. Les développeurs d'Arc System Works viennent d'ailleurs de publier une ultime bande-annonce de lancement, l'occasion de rappeler les principales forces de cette nouvelle exclusivité PlayStation. Cette dernière vidéo met en avant les affrontements spectaculaires qui caractérisent le titre, avec des combats en équipes, des combos aériens particulièrement nerveux, des attaques assistées et une mise en scène très inspirée de l'animation japonaise, marque de fabrique d'Arc System Works (Guilty Gear, Dragon Ball FighterZ).



Au lancement, Marvel Tokon Fighting Souls proposera une vingtaine de combattants issus de l'univers Marvel. En plus des héros et antagonistes emblématiques, le jeu introduira également deux personnages totalement inédits créés spécialement pour cette nouvelle licence, à savoir The Promoter et The Champion. Le mode Histoire, quant à lui, a été confié au scénariste britannique Kieron Gillen, connu pour ses nombreux comics chez Marvel. Arc System Works a également confirmé que le roster continuera de s'étoffer après la sortie grâce à plusieurs personnages additionnels prévus en DLC. En attendant de découvrir les premiers combattants supplémentaires, ce trailer de lancement devrait vous mettre en appétit.

Marvel Tōkon Fighting Souls

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Maxime Chao Maxime Chao
Journaliste / Rédacteur en Chef
le lundi 3 août 2026
12:37


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Marvel Tōkon Fighting Souls

Jeu : Baston
Editeur : Sony Interactive Entertainment LLC
Développeur : Arc System Works
6 Août 2026
6 Août 2026

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