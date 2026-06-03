Marvel Tokon : Fighting Souls dévoile la team Knights of the Doom avec Magneto, le Bouffon Vert et Carnage

À l'occasion du State of Play du 2 juin 2026, Arc System Works a présenté un nouveau trailer de Marvel Tokon Fighting Souls, son jeu de combat en équipes de 4v4. Après avoir mis en avant les Avengers lors des précédentes présentations, le studio a cette fois levé le voile sur les Knights of Doom, une équipe de super-vilains menée par le Docteur Fatalis et composée de Magnéto, du Bouffon Vert et de Carnage. Bien sûr, chaque personnage dispose d'un style bien distinct : on a Magnéto qui manipule le champ de bataille grâce à ses pouvoirs magnétiques et qui utilise les débris comme armes, tandis que le Bouffon Vert mise sur sa mobilité aérienne et ses projectiles pour harceler ses adversaires. De son côté, Carnage adopte une approche particulièrement agressive en exploitant son symbiote pour infliger des dégâts continus et affaiblir progressivement ses ennemis.









Le trailer a également permis de découvrir une version nocturne du stage de New York, qui servira de décor principal à cette équipe de super-vilains. Les développeurs en ont aussi profité pour révéler le principal antagoniste de l'aventure, qui n'est autre que le Champion de l'Univers. Il s'agit d'une entité cosmique et c'est elle qui organise cet immense tournoi baptisé « Défi du Champion », et cette compétition constituera le cœur du mode histoire du jeu. Une dernière équipe reste encore à être dévoilée avant le lancement, et les joueurs pourront la découvrir lors de l'EVO 2026 à Las Vegas. Marvel Tokon Fighting Souls sortira le 6 août 2026 sur PS5 et PC. Les précommandes sont déjà ouvertes, avec une édition Ultimate incluant le contenu du premier Season Pass.



















