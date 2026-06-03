JeuxActuJeuxActu.com

Marvel Tokon : Fighting Souls dévoile la team Knights of the Doom avec Magneto, le Bouffon Vert et Carnage

Marvel Tokon : Fighting Souls dévoile la team Knights of the Doom avec Magneto, le Bouffon Vert et Carnage

À l'occasion du State of Play du 2 juin 2026, Arc System Works a présenté un nouveau trailer de Marvel Tokon Fighting Souls, son jeu de combat en équipes de 4v4. Après avoir mis en avant les Avengers lors des précédentes présentations, le studio a cette fois levé le voile sur les Knights of Doom, une équipe de super-vilains menée par le Docteur Fatalis et composée de Magnéto, du Bouffon Vert et de Carnage. Bien sûr, chaque personnage dispose d'un style bien distinct : on a Magnéto qui manipule le champ de bataille grâce à ses pouvoirs magnétiques et qui utilise les débris comme armes, tandis que le Bouffon Vert mise sur sa mobilité aérienne et ses projectiles pour harceler ses adversaires. De son côté, Carnage adopte une approche particulièrement agressive en exploitant son symbiote pour infliger des dégâts continus et affaiblir progressivement ses ennemis.



Le trailer a également permis de découvrir une version nocturne du stage de New York, qui servira de décor principal à cette équipe de super-vilains. Les développeurs en ont aussi profité pour révéler le principal antagoniste de l'aventure, qui n'est autre que le Champion de l'Univers. Il s'agit d'une entité cosmique et c'est elle qui organise cet immense tournoi baptisé « Défi du Champion », et cette compétition constituera le cœur du mode histoire du jeu. Une dernière équipe reste encore à être dévoilée avant le lancement, et les joueurs pourront la découvrir lors de l'EVO 2026 à Las Vegas. Marvel Tokon Fighting Souls sortira le 6 août 2026 sur PS5 et PC. Les précommandes sont déjà ouvertes, avec une édition Ultimate incluant le contenu du premier Season Pass.

Marvel Tōkon Fighting Souls

Marvel Tōkon Fighting Souls

Marvel Tōkon Fighting Souls

Marvel Tōkon Fighting Souls

Marvel Tōkon Fighting Souls


Maxime Chao Maxime Chao
Journaliste / Rédacteur en Chef
le mercredi 3 juin 2026
2:56


Suivre ce rédacteur sur Twitter Maxime Chao @MaximeChao Instagram Maxime Chao @maximechao/
Ses derniers articles


 Furieux Votez  Blasé Votez  Osef Votez  Joyeux Votez  Excité Votez
 Osef


À découvrir également
Autres articles

Marvel Tōkon Fighting Souls introduit Peni Parker et une nouvelle équipe de héros, les Amazing Guardians Ce week-end, les finales de l’Arc World Tour 2025–2026 n’étaient pas seulement dédiées à la compétition, c’était aussi un moment clé pour Arc System Works, qui en a profité pour remettre en avant Marvel Tōkon Fighting Souls. 23/03/2026, 10:21
Marvel Tōkon Fighting Souls : les X-Men débarquent en force avec une date de sortie Présent au State of Play, Marvel Tōkon Fighting Souls a sorti le grand jeu avec une nouvelle vidéo présentant les X-Men, forcément très attendus. Première révélation : ces derniers renaissent de leurs cendres. 13/02/2026, 17:21

Marvel Tōkon Fighting Souls : il y aura 20 perso au lancement, un chiffre insuffisant ? 10/02/2026, 11:52
Marvel Tōkon Fighting Souls : X-Mansion et 2è bêta fermée, voici le nouveau trailer 12/11/2025, 10:15
Marvel Tōkon Fighting Souls : on l'a testé lors de l'EVO France, le digne héritier de Marvel vs Capcom 3 ! 14/10/2025, 16:08
Marvel Tōkon : 12 min pour comprendre son gameplay et ses subtilités 11/08/2025, 11:57


Marvel Tōkon Fighting Souls

Jeu : Baston
Editeur : Sony Interactive Entertainment LLC
Développeur : Arc System Works
6 Août 2026
6 Août 2026

à ne pas manquer
voir la vidéo J'ai vu Retour à SILENT HILL : Christophe Gans m’explique ses choix (+ Project Zero, Rahan) voir la vidéo
J'ai vu Retour à SILENT HILL : Christophe Gans m’explique ses choix (+ Project Zero, Rahan)

Les vidéos
 
Marvel Tōkon Fighting Souls : un jeu de baston par Arc System Works, les mecs derrière Dragon Ball FighterZ
Newsletters
Ne loupez rien de l'actualité du jeu vidéo en vous abonnant aux newsletters JeuxActu.








Autres Trailers