Marvel Tōkon Fighting Souls : X-Mansion et 2è bêta fermée, voici le nouveau trailer

Arc System Works n'a pas manqué de faire une apparition lors du State of Play japonais avec une nouvelle vidéo consacré à Marvel Tōkon Fighting Souls, son prochain jeu de baston développé en collaboration avec Marvel et Sony. L’éditeur japonais a par ailleurs annoncé une nouvelle bêta fermée, prévue du 5 au 7 décembre 2025, cette fois sans restriction horaire, puisque les joueurs pourront tester le jeu en continu tout le week-end. Cette deuxième session reprendra le contenu de la première bêta, avec deux nouveaux personnages que sont Spider-Man et Ghost Rider (version Robbie Reyes) et que nous avions pu tester lors de notre présence à l'EVO France à Nice le mois dernier. Côté stages, deux nouvelles arènes seront disponibles, à savoir Savage Land, une jungle préhistorique revisitée avec la cabane de Ka-Zar et des dinosaures en arrière-plan ; et X-Mansion, le célèbre manoir des X-Men, truffé de caméos avec Fauve, Angel, Colossus, Gambit ou encore le Professeur Xavier dans le fond.





Les premières journées de la bêta permettront aux joueurs de s’entraîner contre l’IA, de perfectionner leurs combos via les tutoriels et de se lancer dans des combats en ligne. La dernière journée sera exclusivement dédiée aux matches en ligne, histoire de tester la stabilité des serveurs avant la sortie officielle. Pour l’instant, Marvel Tōkon: Fighting Souls n’a pas de date de sortie définitive, mais vous pouvez vous délecter de notre preview en vidéo.



























