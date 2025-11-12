Dynasty Warriors Origins : un gros DLC pour repartir en guerre, voici le trailer

Koei Tecmo et Omega Force ont profité du State of Play japonais pour annoncer un DLC majeur pour Dynasty Warriors Origins, intitulé "Visions of Four Heroes", prévu pour le 22 janvier 2026, en même temps que la sortie du jeu sur Switch 2, soit un an après la sortie du jeu initial. Cette extension va nous permettre de suivre les aventures de quatre figures emblématiques de l’époque des Trois Royaumes, souvent restées en arrière-plan dans la campagne principale, à savoir Zhang Jiao, chef des Turbans Jaunes, dont la rébellion contre le pouvoir impérial est revisitée comme un scénario “What If” ; Dong Zhuo, tyran corrompu et redoutable stratège de la capitale ; Yuan Shao, aristocrate ambitieux et rival du trône ; et enfin Lu Bu, guerrier légendaire, électron libre, redoutable sur le champ de bataille. Chacun de ces héros dispose d’une mini-campagne indépendante, offrant des histoires alternatives et des objectifs inédits.





Les développeurs annoncent aussi deux armes inédites que sont l’Arc, utilisable librement pour la première fois et la Fléchette de corde, qui est une sorte de dague reliée à un fil flexible, permettant d’exécuter des combos spectaculaires. Les armes existantes reçoivent également des mises à jour, avec de nouvelles compétences actives, de nouveaux panneaux de talent, et une augmentation du plafond de niveau. Trois nouveaux compagnons seront disponibles pour renforcer les lignes des joueurs, à savoir Zhuhe, gardienne de la paix et miroir féminin du protagoniste ; Diaochan, célèbre concubine et guerrière, figure iconique de la saga ; et un troisième personnage mystère, dont le rôle et les capacités seront révélés au fil du DLC. Vous savez tout.

































