Dynasty Warriors Origins : 23 min de gameplay commentées depuis le Tokyo Game Show 2024

Quelques jours après le State of Play qui nous a révélé la date de sortie du 17 janvier 2025, Dynasty Warriors Origins s'est laissé approcher plus longuement lors du Tokyo Game Show 2024. Le jeu a en effet bénéficié d'une longue présentation de plus de 23 minutes pour nous expliquer les rudiments des batailles des Trois Royaumes. Première chose qui est montrée, c'est la map proposée en 3D avec un avatar qui est volontairement plus grand, histoire de donner un style qu'on apprécie pas mal. Il est possible de se balader librement pour choisir sa mission et se lancer dans les batailles épiques. Et ce qui est mis en avant, c'est la quantité astronimique d'ennemis à l'écran, qu'on peut littéralement faire voler dans les airs. Le moteur 3D permettra d'afficher plus de 1000 adversaires et il ne faudra pas uniquement jouer les brutaix, puisque les batailles dans Dynasty Warriors Origins demanderont d'être plus stratégiques que jamais.En effet, plusieurs techniques peuvent être utilisées pour donner des ordres aux soldats alliés et ainsi unifier les forces. En regroupant un grand nombre de soldats, le joueur peut alors créer une espèce de masse qui fonctionne comme un seul homme. Mais attention, l'ennemi est capable de faire la même chose et c'est au joueur d'anticiper ce qui se passe à l'écran. Il faudra apprendre à alterner les techniques et ne pas hésiter à surprendre, en variant par exemple les armes mis à disposition.La sortie de Dynasty Warriors Origins est attendue pour le 17 janvier 2025 sur PC, PS5 et Xbox Series