Dynasty Warriors Origins : un nouveau trailer présente les relations avec les officiers

Alors que son retour sur le devant de la scène est unanimement salué par la presse ( une note moyenne de 80% sur Metacritic sur la base de 49 reviews recensées), Dynsty Warriors Origins se présente à nous avec un nouveau trailer, intitulé "Officers bonds". L'idée est en effet de montrer que dans ce nouvel épisode, il est possible de tisser des liens avec les différents généraux qu'on va rencontrer au fil de l'aventure et des nombreuses batailles. Cela dit, se lier d'amitié à l'instant T ne veut pas dire être ami pour la vie, car dans cette lutte d'unir la Chine sous la bannière des Trois Royaumes, il faut s'attendre à des trahisons et des retournements de situation. Pour rappel, ce nouvel épisode de Dynasty Warriors nous mettra dans la peau de Ziluan, un ancien mercenaire ayant perdu la mémoire, mais qui sait se battre comme personne. Tout en essayant de sauver la Chine, il va aussi essayer de se remémorer son passé. Dynsty Warriors Origins n'ira pas dans l'oppulence des 90 combattants jouables des précédents épisodes, mais limitera le jeu à un seul protagoniste et 8 autres officiers qu'on pourra jouer lors des batailles à des moments clefs.