Dynasty Warriors Origins : c'est 1 million de ventes en moins d'un mois

Le départ canon de Dynasty Warriors Origins à son lancement n'a pas trompé sur le succès du jeu, puisque les premiers chiffres de ventes font état de plus d'un million de copies vendues en même pas un mois d'exploitation. C'est bien la première fois qu'un épisode de la franchise produit un tel effet, surtout que la démo a continué à être téléchargée et revendique aujourd'hui plus de 2 millions de downloads. Preuve qu'avec un épisode bien calibré, mieux pensé et avec un gameplay séduisant, il est possible de revenir de loin, même des enfers. Au total, la franchise Dynasty Warriors comptabilise 22 millions de copies en l'espace de 30 ans.