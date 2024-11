Dynasty Warriors Origins : on y a joué, la DarkSoulisation du Musô nous a hypés ! (Preview)

Dynasty Warriors, c'est une licence très populaire dans le jeu vidéo, du moins dans son pays d'origine le Japon. Elle a connu son heure de gloire, notamment dans les années 2010, mais depuis 7-8 ans, elle est en perte de vitesse considérable. Il faut dire que le rythme industriel d'un épisode par an, voire deux parfois, le recyclage de sa formule et de ses assets jusqu'à l'écoeurement, et surtout cette tentative d'en faire un jeu open world pour suivre la mode des jeux occidentaux ont achevé le peu de crédibilité qui lui restait. Mais chez Koei Tecmo et le studio Omega Force, on est persuadé qu'il est possible de revenir des enfers avec une nouvelle proposition. Fini la structure en monde ouvert, on revient aux fondamentaux, on injecte des éléments issus des Souls-like et surtout on change de moteur. J'ai pu jouer à ce Dynasty Warriors Origins sur PS5 pendant plus de 4h il y a une dizaine de jours à Paris, en présence du producteur Tomohiko Sho qui est venu jusqu'en France, et il y a 3 jours, Koei Tecmo m'a carrément envoyé le jeu sur PC pour que je puisse encore le tester, et je n'ai qu'une chose à dire : Dynasty Warriors is fucking back !

Dynasty Warriors appartient au genre des beat'em all, mais pas n'importe lesquels : les beat'em all massifs, avec ce principe tout simple : 1 guerrier valeureux face à une armée de 1000 hommes. Sur le papier, ça a toujours été séduisant, mais dans la réalité, in-game, le résultat n'a jamais été super probant, la faute à une technique en retrait et des machines incapables d'afficher une telle quantité de PNJ à l'écran. Mais avec la génération PS5 et Xbox Series, il semblerait que les développeurs d'Omega Force soient enfin parvenus à créer cette sensation de guerre totale où l'on se retrouve sur un champ de bataille où l'on ne sait plus où donner de la tête. Et ce côté explosif où deux armées s'entrechoquent dans un maëlstrom visuel et sonore intervient très rapidement, juste après le tutoriel d'ailleurs qui nous explique les bases de ce nouvel épisode qui repart - presque - d'une feuille blanche. On pourrait d'ailleurs envoyer balader le le tuto avec un certain dédain et mépris, parce que bon, on est sur un Musô, et pas un jeu de stratégie, mais ce serait une grave erreur, tant cet épisode tranche radicalement avec les précédents épisodes.









1 VS 1000



Pour renouer avec la qualité et le succès, le studio Omega Force s'est enfin dit qu'il fallait donner de la profondeur et de la consistance au gameplay, avec une approche darksoulisation qui n'est pas là pour nous déplaire. En gros, le système de combat de base a été conservé, mais il a été enrichi par plusieurs features qui vont rendre les affrontements plus tactiques et donc plus intéressants. Parade, contre, esquive et bonne gestion des différentes jauges que vous pouvez voir en bas à gauche de l'écran, les possibilités sont désormais plus nombreuses et tout cela augmente la variété dans les situations. Mieux encore, ce Dynasty Warriors Origins prend aussi en compte le sens du timing qui va vous permettre de faire des perfect parry et ainsi débloquer des opportunités de contre-attaque. C'est une mécanique qui récompense le joueur et apporte aussi du rythme dans les affrontements, d'autant qu'il ne faudra jamais sous-estimé l'ennemi en face. Déjà parce qu'ils sont en surnombre, mais aussi parce que vous allez devoir localiser les généraux dans cette formidable mélée pour faire plier les armées. C'était déjà le cas dans les précédents Musô et les battre le plus rapidement sera toujours la clef de la réussite pour empêcher les autres soldats de poper à l'infini.









Ô CAPITAINE MON CAPITAINE



Le truc super cool avec ce Dynasty Warriors Origins, c'est que ces combats face à ces généraux prennent une autre dimension avec ce moteur 3D flambant neuf où l'on est entouré de centaines de soldats qui se foutent sur la tronche dans une ambiance de guerre totale. Enfin disons que c'est toujours le même moteur maison d'Omega Force, mais qu'il a été sacrément upgradé pour la nouvelle génération de consoles. Il ne faudra d'ailleurs jamais sous-estimer ces généraux qui possèdent une jauge de vie plus conséquente que n'importe quel autre soldat. Non seulement, ils se distinguent par leur carrure, leurs armes et leurs compétences, mais surtout, ils possèdent une palette de coups qui peuvent nous être fatal. Des indicateurs sous forme d'étincelle colorée nous préviennent en effet si une de leurs attaques est parables ou pas. Bleu, on peut contrer, rouge, il faut impérativement esquiver, et c'est là qu'il faut prendre en compte le timing, surtout lorsque vous êtes entouré de centaines de guerriers. Je vais pas vous le cacher, c'est super satisfaisant, d'autant que le jeu n'oublie jamais qu'un bon Musô, ça se vit aussi au travers des grosses attaques capables de balayer des dizaines et des dizaines d'ennemis à la fois en une seule attaque.







Dynasty Warriors Origins ne fera pas défaut à cet héritage, et proposera même 9 armes différentes qu'il sera évidemment possible de faire évoluer tout au long de l'aventure. Dans la démo que j'ai pu tester, 7 armes étaient accessibles, déjà fort bien boostées, ce qui m'a permis d'avoir un bel aperçu de leurs capacités. Katana, épée, lance, griffes, solstice, il y en a pour tous les goûts, sachant que chaque arme dispose de son arbre de compétences, et qu'il est possible de permuter à la volée en plein combat en allant dans les options. On sent que le studio Omega Force a voulu faire plaisir au maximum, avec en prime des attaques surpuissantes, les fameuses attaques Musô, joliment mises en scène en plus.







TACTICAL SOUL





Toujours dans cette optique de proposer un gameplay plus fin et plus recherché, Dynasty Warriors Origins a remis en place certains éléments tactiques des anciens épisodes, comme la possibilité d’effectuer des manœuvres coordonnées comme des charges de cavalerie ou des assauts ciblés. Ces manœuvres ne sont pas uniquement là pour le spectacle, puisqu'elles peuvent avoir un impact considérable sur le déroulement de la bataille, en particulier lorsque vous êtes en infériorité numérique. Ce n'est pas forcément la première chose à laquelle on pense quand on est au beau milieu de la mêlée, mais comme les choses sont bien faites et que certaines missions demandent pas loin de 30 minutes pour être bouclées, il faut savoir prendre le recul et le temps d'analyser une bataille avant de lancer un assaut tête baissée. De toutes les façons, plus on avance dans le jeu, et plus la difficulté monte crescendo, et c'est aussi la raison pour laquelle les développeurs ont mis en place un super système de checkpoints, qui permet au joueur de reprendre une progression à certains moments clefs d'une bataille. Vous n'aurez pas besoin de tout vous refarcir depuis le départ, et selon le producteur du jeu, c'est une idée qui a été soumis par son équipe, alors que lui était plus contre, il voulait qu'on souffre comme dans un Dark Souls.







LESS IS MORE





La série des Dynasty Warriors est aussi connue pour son nombre hallucinant de personnages jouables, avec parfois un chiffre qui dépassait les 90. De l'aveu de son producteur, Tomohiko Sho, c'était beaucoup trop et pour Dynasty Warriors Origins, il a été décidé de recentrer les intérêts. Au total, dans cet épisode, il y a 47 personnages qu'on va croiser, mais la plupart d'entre eux ne sont pas jouables. Non, cette fois-ci, seulement 9 personnages seront jouables, lorsqu'il deviendront nos alliés et il sera possible de les contrôler de manière temporaire lors de certaines batailles, car le principal héros de ce Dynasty Warriors Origins est bel et bien ce protagoniste au regard ténébreux qui est mis en avant. On va donc parcourir la Chine à travers ses yeux, avec une histoire qui a été tissé autour de lui, de sa personnalité et d'un autre personnage qui l'accompagne à des moments troubles. Entre chaque bataille, le jeu nous proposera d'explorer la Chine à travers une map représentée en 3D, façon miniaturisée comme si on déplaçait un pion sur le plateau d'un jeu de société. Pour les développeurs, l'idée était de ne pas perdre l'implication du joueur avec un hub austère et sans intérêt. Là, il va falloir parcourir la Chine, à pied ou à cheval, pour l'exploration dans un premier temps, mais aussi pour faire son aventure à son rythme. Villages, cités, missions principales, quêtes secondaires, événements aléatoires, boutique et interaction avec d'autres personnages pour créer des liens, tout cela apporte une vraie identité au jeu, et une forte implication de la part du joueur.









Visuellement, Dynasty Warriors Origins s'en sort plutôt bien. Bien sûr, si on regarde de près, on est loin de ce que d'autres productions AAA sont capables de nous offrir, mais c'est avant tout cette sensation de guerre totale qui impressionne. Le nombre de personnages à l'écran est tel que c'est ce rendu qui va vous impressionner, d'autant que sur PS5, la version standard, le jeu tourne parfaitement. Aucun lag ni ralentissement, le jeu est parfaitement optimisé et je n'ai clairement pas vu les 4h de jeu passer. Et autant vous dire qu'avoir cette sensation sur un jeu Dynasty Warriors, ça fait perpette que ça m'était pas arrivé, je crois même que c'est la première fois. Être hypé par un Dynasty Warriors, comme quoi, tout peut arriver et je vous rappelle que sa sortie est attendue pour le 17 janvier 2025 sur PC, PS5 et Xbox Series X|S.